Minęło 45 lat od ostatniego ekranowego występu kultowego bohatera science fiction. Każda próba rebootu kończyła się fiaskiem

Czy dzisiaj ten bohater zdołałby zachwycić widzów swoimi przygodami?

Złota era telewizyjnego science fiction, przypadająca na lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku, dostarczyła nam wielu rozpoznawalnych bohaterów, ale jeden z nich pozostaje nieobecny na ekranie już od 45 lat. Mowa o Bucku Rogersie, którego ostatni występ w aktorskim serialu miał miejsce w 1981 roku i od tego czasu żadna próba jego powrotu nie zakończyła się sukcesem. Buck Rogers – minęło 45 lat od ostatniego ekranowego wystąpienia kultowego bohatera science fiction Serial Buck Rogers in the 25th Century zadebiutował pod koniec lat siedemdziesiątych jako odpowiedź na rosnącą popularność kosmicznych produkcji, napędzaną sukcesem Gwiezdnych wojen. Historia astronauty z XX wieku, który po pięciuset latach trafia do postapokaliptycznej przyszłości, szybko zdobyła popularność widzów. Produkcja doczekała się dwóch sezonów i łącznie 32 odcinków, jednak zmiany w formule w drugim sezonie nie wystarczyły, by utrzymać zainteresowanie odbiorców. Ostatecznie emisję zakończono 16 kwietnia 1981 roku.

Od tamtej pory marka wielokrotnie próbowała wrócić do życia. Jedną z pierwszych poważnych prób podjął Frank Miller, który w latach dwutysięcznych planował filmową adaptację. Projekt upadł po chłodnym przyjęciu jego filmu Spirit - Duch Miasta. Kolejne podejścia również nie przynosiły efektów, między innymi z powodu problemów prawnych i sporów o prawa autorskie, które skutecznie odstraszały potencjalnych inwestorów.

Największe nadzieje pojawiły się w 2020 roku, gdy Legendary Entertainment zapowiedziało szeroko zakrojony plan obejmujący serial, film oraz produkcję anime. Do projektu zaangażowano znane nazwiska, w tym scenarzystę Briana K. Vaughana oraz George’a Clooney’a jako producenta. Mimo imponującego zaplecza projekt niemal natychmiast utknął w martwym punkcie z powodu konfliktu prawnego z rodziną twórcy postaci. Najnowsze informacje pochodzą z października 2025 roku, kiedy to do prac nad scenariuszem dołączył Zeb Wells, współautor Deadpool & Wolverine. Projekt wciąż formalnie znajduje się w fazie rozwoju, jednak brak reżysera, obsady i daty premiery jasno pokazuje, że droga do realizacji pozostaje odległa. Buck Rogers, bohater obecny w kulturze od 1928 roku, miał ogromny wpływ na rozwój gatunku science fiction w telewizji. Paradoksalnie jednak, mimo swojego dziedzictwa, od 45 lat nie zdołał powrócić na ekran w nowej odsłonie, pozostając jednym z najbardziej pechowych projektów w historii gatunku.

