Twórca Invincible o tworzeniu gry na bazie popularnej serii: „to najbardziej ekscytujący projekt”

Zdecydowanie jest w trakcie realizacji. Zdecydowanie jest fajna. Jestem bardziej podekscytowany tą grą niż czymkolwiek innym związanym z Invincible.

Zapowiedź Kirkmana jest znacząca, ponieważ w ostatnich latach marka Invincible dynamicznie się rozwija. Oprócz komiksów i serialu animowanego na Prime Video powstaje również film aktorski – tworzą go Seth Rogen Evan Goldberg, w konsultacji z Kirkmanem. Co ciekawe, bohaterowie serii pojawili się także w grach Mortal Kombat 1 i Fortnite. Dodatkowo w maju ma wystartować nowa seria komiksowa. Fakt, że Kirkman uważa grę za najbardziej ekscytującą część całego przedsięwzięcia, wskazuje, że może to być niezwykle ambitna produkcja.