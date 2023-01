Robert Downey Jr z niezwykłą metamorfozą. Aktor nie do poznania w nowym serialu HBO

Już w lipcu bieżącego roku do kin trafi Oppenheimer, najnowsza superprodukcja Christophera Nolana, w której pojawi się Robert Downey Jr. w jednej z ról. W ubiegłym roku otrzymaliśmy kilka zdjęć prezentujących jego bohatera, na których trudno rozpoznać aktora. Robert Downey Jr. nie zamierza rezygnować z grania charakterystycznych postaci i właśnie do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z nowego serialu HBO, The Sympathizer, na którym gwiazdor przeszedł kolejną metamorfozę.

Robert Downey Jr. w serialu The Synpathizer od HBO

Serial oparty jest na książce Vieta Thankha Nguyena, za którą w 2015 roku zdobył nagrodę Pulitzera. Robert Downey Jr. wcieli się w kilka różnych postaci, które reprezentują amerykańskie społeczeństwo. Jedną z jego postaci możemy zobaczyć na poniższych zdjęciach, w których wciela się w podstarzałego rudego mężczyznę.