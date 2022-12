Robert Downey Jr wróci do MCU? Iron Man może pojawić się w dwóch nowych filmach Marvela

Scooper donosi również, że aktor pojawi się także w filmie Armor Wars. Produkcja pierwotnie tworzona była jako serial, ale projekt urósł do takich rozmiarów, że Marvel zdecydował się stworzyć z tej historii pełnometrażowy film. Armor Wars skupi się na Jamesie Rhodesie, granym przez Dona Cheadle’a, w której to produkcji zobaczymy skutki dziedzictwa pozostawionego przez Tony’ego Starka. Nie wiadomo, w jaki sposób Robert Downey Jr. powróci do swojej roli, ale w przypadku tej produkcji ma być to jedynie cameo.

Na koniec przypomnijmy, że Armor Wars zadebiutuje w kinach dopiero za kilka lat, ale przed Avengers: Secret Wars, którego premiera zaplanowana jest na 1 maja 2026 roku.

