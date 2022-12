Kapitan Ameryka 4 powiązany z Eternals i Wolverinem? Popularny mutant coraz bliżej MCU

Scopper Daniel Richtman poinformował, że Captain America: New World Order będzie powiązany nie tylko z serialem Mecenas She-Hulk, ale również odniesie się do wydarzeń z Eternals, które doprowadzą do pojawienia się Wolverine’a w przyszłych produkcjach z MCU. To właśnie w tym filmie ma pojawić się jeden z najważniejszych surowców dla komiksowego świata, czyli adamantium, z którego zbudowany jest szkielet Logana.

Kapitan Ameryka 4 odniesie się do finału Eternals?

W Kapitanie Ameryce 4 dojdzie do międzynarodowego konfliktu o adamantium. Materiał zostanie odkryty na wyspie Tiamuta, czyli gigantycznym celestialu, który miał narodzić się z jądra Ziemi, a jego pojawienie się zostało powstrzymane przez drużynę Eternals. Jego szczątki stały się integralną częścią planety, jako wyspa zawierająca cenny surowiec.