Robert Downey Jr mógł nie zagrać Iron Mana. Marvel miał innego faworyta do roli Tony’ego Starka

Ciężko wyobrazić sobie innego odtwórcy roli Tony’ego Starka niż Roberta Downeya Jr. To właśnie dzięki charyzmie aktora, Iron Man od pierwszego filmu stał się ulubieńcem fanów, a wielu widzów chciałoby, aby gwiazdor raz jeszcze powrócił do tej roli. W miniony piątek na ceremonii ukończenia studiów na University of Southern California (USC) obecny był prezes Marvel Studios, Kevin Feige, który wygłosił przemówienie inauguracyjne, ujawniając nieznane dotąd informacje dotyczące castingu do roli Tony’ego Starka. Feige wyjawił, że Robert Downey Jr. nie był pierwszym wyborem studia.