Istnieją sceny z Iron Mana, których nikt nie widział. „Nigdy nie możemy tego pokazać”

Wycięta scena z Iron Mana tak zła, że Kevin Feige zabronił jej publikacji

Latcham zdradził, że Tony Stark miał wykazać się jeszcze większą pomysłowością podczas budowy pierwszego kombinezonu Iron Mana. Aby uciec z niewoli, miliarder miał nawet posunąć się do robienia prania swoim porywaczom, aby zdemontować poszczególne części pralki, które byłyby mu potrzebne do stworzenia zbroi Mark 1. Kevin Feige przyznał jednak, że to żenująca scena, która nigdy nie może trafić do widzów. Scenę ostatecznie usunięto i nawet po piętnastu latach nigdy nie wyciekła do sieci.