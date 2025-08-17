Nie żyje Terrence Stamp – niezapomniany Generał Zod z Supermana

W wieku 87 lat odszedł od nas Terrence Stamp – aktor o twarzy, której nie dało się zapomnieć, i spojrzeniu niosącym ciężar całego doświadczenia. Był jednym z tych wielkich, a zarazem zapomnianych aktorów, którzy nigdy nie gonili za sławą, ale kiedy pojawiali się na ekranie, nie sposób było oderwać od nich wzroku.

Nie żyje Terrence Stamp – grał w filmie Angol i Superman

Miał w sobie klasę, której nie da się wyćwiczyć – od pierwszego do ostatniego kadru niósł na sobie cały ciężar historii, jakby kino potrzebowało właśnie jego twarzy. Debiutował w filmie Billy Budd z 1962 roku i od razu zwrócił uwagę całego świata – za rolę niewinnego marynarza otrzymał nominację do Oscara. Potem stał się jednym z symboli swingującego Londynu lat 60., partnerował wielkim reżyserom i gwiazdom.