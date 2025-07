Robbie Williams został nominowany do tytułu szlacheckiego. To efekt dorobku muzycznego i działalności charytatywnej

Robbie Williams, znany między innymi z hitu “Better Man”, został nominowany do otrzymania tytułu szlacheckiego za swój imponujący dorobek muzyczny oraz działalność charytatywną.

Jak poinformował serwis The Sun 3 lipca, nazwisko wokalisty zostało zgłoszone do odpowiedniego komitetu ds. odznaczeń. To właśnie ten organ zdecyduje, czy Robbie Williams znajdzie się na krótkiej liście kandydatów przedstawionej premierowi do zatwierdzenia. W rozmowie z The Sun, prezenter BBC Radio 2, Scott Mills powiedział: