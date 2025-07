RoadCraft z ogromną aktualizacją 2.0. Gra stała się bardziej realistyczna – ale pojawił się poważny bug

Użytkownicy mogą teraz aktywować i dezaktywować funkcję walcowania w walcach drogowych, co ułatwia manewrowanie. Do gry trafiły również cztery nowe maszyny: SAR Nota Allegro, SAR Step 39331 „Pike”, SAR Mule T1 oraz Tuz 119 „Lynx” z platformą.

Pomimo pozytywnych zmian, gracze odkryli poważny błąd pozwalający na nieskończone duplikowanie pojazdów poprzez przejście do menu głównego i powrót do gry. Choć niektórzy traktują to jako zabawne urozmaicenie, wyraźnie koliduje to z symulacyjnym charakterem rozgrywki. Twórcy nie ogłosili jeszcze, kiedy wypuszczą łatkę.

We wrześniu Roadcraft otrzyma kolejne rozszerzenia – pięć nowych pojazdów, dwie mapy, dodatkowe misje i tryb hard mode. Ostatnio twórcy odpowiedzieli na wiele pytań dotyczących przyszłości projektu.