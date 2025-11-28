RoadCraft ujawnia roadmapę. Pojawią się nowe mapy, pojazdy, a także kula wyburzeniowa

RoadCraft otrzyma w przyszłym miesiącu nowe DLC, a w planach są kolejne dwie ekspansje, w tym długo wyczekiwana kula wyburzeniowa.

Twórcy popularnego symulatora ciężkiego sprzętu ujawnili, co czeka graczy w najbliższym czasie. Nowe DLC zadebiutuje już w przyszłym miesiącu. Produkcja Saber Interactive okazała się niespodziewanym hitem po premierze na początku tego roku, zdobywając uznanie branżowych mediów oraz samych graczy, więc nadchodzące nowości powinny zadowolić większość fanów tego typu symulacji. RoadCraft z mapą drogową RoadCraft Timberworks Pack pojawi się 2 grudnia 2025 roku. Dodatek będzie darmowy dla posiadaczy Rebuild Expansion DLC. Zestaw wprowadzi trzy nowe pojazdy i wszystkie będą związane z przemysłem drzewnym: Aramatsu Forester Neo Log Forwarder – nowy sposób na podnoszenie i transport drewna

MTK Lesorub 2006 – przypominający traktor zbieracz drzewa

Don 72 “Malamute” – nowy ciężki pojazd zwiadowczy z przestrzenią ładunkową, idealny do szybkich akcji transportowych o ile w pobliżu znajdzie się dźwig

Wraz z pakietem Timberworks pojawi się także aktualizacja, która doda poprawki błędów, szersze wsparcie dla kierownic oraz nową wersję demonstracyjną gry. Demo pozwoli nowym graczom przejść dwa pierwsze poziomy za darmo i zapewni tryb kooperacji dla czterech osób.

Druga ekspansja RoadCraft została zaplanowana na marzec 2026 roku. Dodatek zaoferuje dwie nowe mapy, misje oraz kolejne pojazdy. Choć szczegółów jest niewiele, Saber mocno sugeruje, że gracze otrzymają kulę wyburzeniową, czyli jedną z najczęściej wyczekiwanych nowości. Jej obecność może oznaczać wprowadzenie zupełnie nowej mechaniki destrukcji, ponieważ aktualnie gra nie pozwala na niszczenie ścian ani budynków. O trzeciej ekspansji wiadomo jeszcze mniej, jednak twórcy potwierdzają, że wprowadzi ona modyfikacje ciężarówek, a także nowe pojazdy i mapy. Mody pojazdów od dawna dostępne są w siostrzanym tytule SnowRunner, znacząco wydłużając żywotność gry. Dzięki sandboxowej naturze RoadCraft i różnorodności jego mechanik społeczność z pewnością stworzy wiele kreatywnych konstrukcji, gdy funkcja modowania zostanie udostępniona pod koniec 2026 roku, więc zapewne warto na to poczekać. Jeśli jeszcze nie skusiliście się na RoadCraft to może w decyzji pomoże wam nasza recenzja.