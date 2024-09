Demo Road to Vostok dostanie masę nowości. Aktualizacja już za rogiem

To jednak nie wszystko, bowiem twórca wprowadza również ulepszenia mapy, elementy podziemne, zaktualizowany samouczek czy miny. Dodatkowo poprawek doczeka się sterowanie oraz odbicia wody i lodu. Pojawią się także zestawy początkowe z wyposażeniem. Na oficjalnym kanale YouTube’owym znajdują się materiały przedstawiające nowości.

Road to Vostok to hardkorowa gra survivalowa dla jednego gracza osadzona w postapokaliptycznej strefie granicznej między Finlandią a Rosją. Przetrwaj, plądruj, planuj i przygotuj swoją drogę przez strefę graniczną i wejdź do Vostoku. – czytamy w opisie gry na platformie Steam.