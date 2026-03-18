Nowa rola Keanu Reevesa to pomyłka? Zwiastun Skutków ubocznych wywołuje mieszane reakcje

Jonah Hill wraca na fotel reżyserski, a Keanu Reeves znowu staje przed kamerą. Czarna komedia Skutki uboczne, osadzona w realiach Hollywood, zadebiutuje już 10 kwietnia na Apple TV. Produkcja powstawała na początku 2024 roku i przez długi czas pozostawała bez konkretnej daty premiery. Film został wyprodukowany przez Apple, a scenariusz współtworzył Hill z debiutującym Ezra Woodsem.

Film opowiada historię Reefa, granego przez Keanu Reeves – gwiazdy kina, którą znajomi określają jako „ulubionego aktora Ameryki ostatnich czterech dekad”. Bohater próbuje wrócić na szczyt po pięcioletniej przerwie, jednak jego karierze zaczyna zagrażać tajemnicze nagranie, które ktoś wykorzystuje do szantażu. Towarzyszą mu m.in. Cameron Diaz i Matt Bomer. Serialowy wątek filmu wprowadza wyraźnie meta komentarz dotyczący kariery aktorskiej Reevesa, pokazując z przymrużeniem oka świat hollywoodzkich gwiazd i pułapki sławy.