Nowa rola Keanu Reevesa to pomyłka? Zwiastun Skutków ubocznych wywołuje mieszane reakcje

Jakub Piwoński
2026/03/18 11:30
Film zmierza na Apple TV. To czarna komedia.

Jonah Hill wraca na fotel reżyserski, a Keanu Reeves znowu staje przed kamerą. Czarna komedia Skutki uboczne, osadzona w realiach Hollywood, zadebiutuje już 10 kwietnia na Apple TV. Produkcja powstawała na początku 2024 roku i przez długi czas pozostawała bez konkretnej daty premiery. Film został wyprodukowany przez Apple, a scenariusz współtworzył Hill z debiutującym Ezra Woodsem.

Outcome
Outcome

Skutki uboczne – zobacz zwiastun filmu

Film opowiada historię Reefa, granego przez Keanu Reeves – gwiazdy kina, którą znajomi określają jako „ulubionego aktora Ameryki ostatnich czterech dekad”. Bohater próbuje wrócić na szczyt po pięcioletniej przerwie, jednak jego karierze zaczyna zagrażać tajemnicze nagranie, które ktoś wykorzystuje do szantażu. Towarzyszą mu m.in. Cameron Diaz i Matt Bomer. Serialowy wątek filmu wprowadza wyraźnie meta komentarz dotyczący kariery aktorskiej Reevesa, pokazując z przymrużeniem oka świat hollywoodzkich gwiazd i pułapki sławy.

Skutki uboczne to także powrót Reevesa na ekran po, wcześniej w hitach kinowych, które utrzymywały go w centrum uwagi. W nowym filmie przeszedł zauważalną metamorfozę, znacznie schudł, skrócił włosy i ponownie zapuścił brodę.

Dla Hilla to również powrót do reżyserii po debiucie w Najlepsze lata – niewielkim, ale cenionym dramacie o dorastaniu. Skutki uboczne, choć osadzone w komediowej konwencji, raczej nie będą schematyczną produkcją, oferując połączenie czarnego humoru, thrillera i komentarza o branży filmowej. Film trafi bezpośrednio na streaming, podczas gdy kolejny projekt Hilla, komedia Cut Off, wejdzie do kin kilka miesięcy później. Pomimo mieszanych reakcji na zwiastun Skutków ubocznych, poczekamy, aż dzieło obroni się samo – premiera 10 kwietnia.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/3/17/jonah-hills-outcome-trailer-drops-is-keanu-reeves-miscast

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112