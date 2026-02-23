Zaloguj się lub Zarejestruj

Trylogia Crysis i to do tego zremasterowana za nieco ponad 70 zł

Maciej Petryszyn
2026/02/23 17:20
0
0

Jak dotychczas seria Crysis doczekała się trzech odsłon. Ukazały się one między 2007 a 2013.

Potem jednak wszystkie trzy produkcje zremasterowano. I właśnie o tychże remasterach jest tutaj mowa.

Crysis Remastered Trilogy
Crysis Remastered Trilogy

Trylogia Crysis za niezłą cenę

Crysis Remastered Trilogy w wersji na konsolę PlayStation 4 możemy kupić już za nieco 70 zł w Media Expert. Co znajdziemy w pudełku? Daniem głównym są tutaj oczywiście Crysis, Crysis 2 oraz Crysis 3 – wszystkie na płycie i wszystkie w polskiej wersji językowej. W skład zestawu wchodzi również specjalna kolekcjonerska karta z grafiką. Na koniec warto nadmienić, że chociaż jest to wersja na PS4, to bez problemu uruchomimy ją na PlayStation 5.

Crysis Remastered Trilogy zawiera wszystkie kampanie dla pojedynczego gracza z legendarnej serii pierwszoosobowych strzelanek Crysis, Crysis 2 i Crysis 3, dostosowane jakościowo do możliwości współczesnych konsol. Przeżyj ponownie całą przygodę dzięki temu znakomitemu zestawowi dostępnemu za rozsądną cenę.

Wydanie pudełkowe Crysis Remastered Trilogy, poza grami na fizycznym nośniku, zawiera ekskluzywną kartę z grafiką – przedmiot kolekcjonerski dla fanów serii. Ponadto wszystkie gry z kolekcji są dostępne w języku polskim (i angielskim) – Crysis Remastered z polskimi napisami, a Crysis 2 oraz 3 Remastered z polskimi napisami oraz dubbingiem.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

