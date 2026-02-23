Trylogia Crysis i to do tego zremasterowana za nieco ponad 70 zł

Jak dotychczas seria Crysis doczekała się trzech odsłon. Ukazały się one między 2007 a 2013.

Potem jednak wszystkie trzy produkcje zremasterowano. I właśnie o tychże remasterach jest tutaj mowa.

Trylogia Crysis za niezłą cenę

Crysis Remastered Trilogy w wersji na konsolę PlayStation 4 możemy kupić już za nieco 70 zł w Media Expert. Co znajdziemy w pudełku? Daniem głównym są tutaj oczywiście Crysis, Crysis 2 oraz Crysis 3 – wszystkie na płycie i wszystkie w polskiej wersji językowej. W skład zestawu wchodzi również specjalna kolekcjonerska karta z grafiką. Na koniec warto nadmienić, że chociaż jest to wersja na PS4, to bez problemu uruchomimy ją na PlayStation 5.