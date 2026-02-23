Trylogia Crysis i to do tego zremasterowana za nieco ponad 70 zł

Potem jednak wszystkie trzy produkcje zremasterowano. I właśnie o tychże remasterach jest tutaj mowa.
Trylogia Crysis za niezłą cenę
Crysis Remastered Trilogy w wersji na konsolę PlayStation 4 możemy kupić już za nieco 70 zł w Media Expert. Co znajdziemy w pudełku? Daniem głównym są tutaj oczywiście Crysis, Crysis 2 oraz Crysis 3 – wszystkie na płycie i wszystkie w polskiej wersji językowej. W skład zestawu wchodzi również specjalna kolekcjonerska karta z grafiką. Na koniec warto nadmienić, że chociaż jest to wersja na PS4, to bez problemu uruchomimy ją na PlayStation 5.
- Crysis Remastered Trilogy (PS4) – 72,99 zł
Crysis Remastered Trilogy zawiera wszystkie kampanie dla pojedynczego gracza z legendarnej serii pierwszoosobowych strzelanek Crysis, Crysis 2 i Crysis 3, dostosowane jakościowo do możliwości współczesnych konsol. Przeżyj ponownie całą przygodę dzięki temu znakomitemu zestawowi dostępnemu za rozsądną cenę.
Wydanie pudełkowe Crysis Remastered Trilogy, poza grami na fizycznym nośniku, zawiera ekskluzywną kartę z grafiką – przedmiot kolekcjonerski dla fanów serii. Ponadto wszystkie gry z kolekcji są dostępne w języku polskim (i angielskim) – Crysis Remastered z polskimi napisami, a Crysis 2 oraz 3 Remastered z polskimi napisami oraz dubbingiem.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!