Ridley Scott pracuje nad kolejnym epickim filmem historycznym. Reżyser chce nakręcić nowego Obcego

Pomimo zaawansowanego wieku Ridley Scott planuje wiele projektów, w tym kolejnego Obcego oraz Gladiatora 2.

Ridley Scott, który ma już 87 lat, nie zamierza przechodzić na emeryturę. Twórca takich hitów jak Gladiator czy Napoleon w nowym wywiadzie dla The Guardian ujawnił, że jego kolejnym filmem będzie widowisko historyczne Battle of Britain. To właśnie ten projekt, a nie wielokrotnie opóźniana biografia Bee Gees, stanie się teraz priorytetem reżysera. Battle of Britain kolejnym filmem Ridleya Scotta Scenariusz napisał Joe Penhall, a fabuła ma skupić się na powietrznej kampanii z 1940 roku, w której RAF i FAA bronili Wielkiej Brytanii przed nazistami. Scott nie ukrywa, że nie zamierza oglądać się na inne produkcje podejmujące podobny temat, jak choćby film Blitz Steve’a McQueena.

To mój następny film – zapowiedział twórca. Reżyser podkreślił, że nie planuje kameralnej historii, lecz monumentalny projekt wojenny. Tymczasem na premierę czeka inna produkcja Scotta. Reżyser zrealizował niedawno adaptację powieści Petera Hellera The Dog Stars, której akcja rozgrywa się w postapokaliptycznym świecie. W obsadzie znaleźli się Jacob Elordi, Josh Brolin, Guy Pearce i Margaret Qualley, a premiera planowana jest na 2026 rok. W rozmowie powrócił także temat filmu o Bee Gees, który miał powstać dla Paramount, lecz projekt utknął w martwym punkcie z powodu negocjacji finansowych. Prosili mnie, żebym poszedł za daleko. Powiedziałem: „nie. Następny!” Nie spodobała im się moja umowa. Więc odpowiedziałem: „idę dalej”. Jestem drogi, ale cholernie dobry – stwierdził reżyser.

GramTV przedstawia:

Scott zdradził również, że pracuje nad kolejnymi kontynuacjami swoich największych marek. Wśród nich wymienił zapowiedzianego już Gladiatora 2, a także trzeci prequel Obcego. Gladiator jest właśnie w procesie. Kolejny prequel Obcego? Tak, jeśli wpadnę na pomysł, na pewno – wyjaśnił w wywiadzie. Gladiator 2 miał ogromny budżet, szacowany nawet na 240 milionów dolarów, a przychody wyniosły 462 miliony, co wielu uznało za rozczarowanie. Mimo umiarkowanych recenzji Scott poważnie rozważa trzecią część, choć nie została jeszcze oficjalnie zatwierdzona przez studio. Kolejny prequel Obcego wydaje się mniej realny, ponieważ reżyser nie znalazł jeszcze pomysłu, który go przekona. Ostatnie jego filmy w tym uniwersum, czyli Prometeusz i Obcy: Przymierze, spotkały się z mieszanym odbiorem od wcześniejszych części serii. Jednocześnie franczyza przeżywa obecnie renesans. Obcy: Romulus odniósł sukces, a serial Obcy: Ziemia spotkał się z bardzo dobrymi recenzjami.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.