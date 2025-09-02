Ridley Scott pracuje nad 9 nowymi filmami. W tym epickim wojennym widowiskiem

W najnowszym wywiadzie reżyser przyznał, że właśnie zakończył zdjęcia do filmu The Dog Stars. Produkcja powstała w zaledwie 34 dni, a za kamerą stanął operator Erik Messerschmidt.

Ridley Scott udowadnia, że wiek nie jest dla niego żadną przeszkodą. Choć ma już 87 lat, jego kalendarz wypełniają kolejne plany filmowe. Twórca Obcego i Gladiatora żartuje, że zamierza żyć do 120 lat, a patrząc na jego tempo pracy, trudno w to nie uwierzyć.

To wspaniała opowieść, jakiej jeszcze nie widziałem w filmach wojennych. Jest zabawna i pełna odniesień klasowych, bo górnicy mieszają się z ludźmi z klasy średniej. A potem odkrywasz, że jeden człowiek ginie tak samo jak każdy inny – podkreślił reżyser.

Największym zaskoczeniem w wywiadzie okazała się zapowiedź adaptacji powieści Johna Harrisa Covenant with Death. To projekt, o którym reżyser marzył od pięćdziesięciu lat.

To tempo serialu telewizyjnego, ale być może mój najlepszy film – powiedział Scott.

Scott zdradził również, że prace koncepcyjne nad Gladiatorem 3 już się rozpoczęły. Do tego dochodzi pomysł na film biograficzny o zespole Bee Gees, western zatytułowany Freewalkers oraz film piracki, w którym główną rolę ma zagrać Jacob Elordi.

Najbardziej intrygującym projektem wydaje się jednak western napisany jeszcze w 1980 roku przez scenarzystę, który zmarł w czasie pandemii. Scott planuje rozpocząć zdjęcia w przyszłym roku.

Na liście przygotowywanych produkcji znajdują się także: Bomb, Battle of Britain, czyli niedawno ogłoszone widowisko historyczne, thriller Big Dogs opowiadający o giełdzie oraz szpiegowskie Queen & Country.

Łącznie to dziewięć filmów w różnym stadium rozwoju. Choć nie sposób oczekiwać, że Scott zrealizuje wszystkie osobiście, jasne jest jedno, nawet zbliżając się do dziewięćdziesiątki, pozostaje jedną z najbardziej zapracowanych postaci w Hollywood.