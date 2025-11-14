Ride 6 w trzech edycjach. Poznaliśmy ich cenę i zawartość

Ride 6 zadebiutuje w 12 lutego 2026 roku, wprowadzając nowy tryb kariery w formie festiwalu, wyścigi off-roadowe oraz cameo prawdziwych motocyklistów, takich jak Guy Martin, Nicolo Canepa lub Casey Stoner. Najnowsza odsłona wieloletniej serii symulacji motocyklowych od Milestone zaoferuje ponad 340 motocykli od 21 producentów oraz 45 tras.

Zawartość i ceny nadchodzącego Ride 6

Ride 6 zadebiutuje w trzech cyfrowych edycjach: Standard, Deluxe i Ultimate, natomiast wersje fizyczne ukażą się jako Standard Edition oraz Day One Edition. Wybrane edycje zawierają również Przepustkę Sezonową podzieloną na dwa rozdziały, dodającą nowe motocykle, trasy i wydarzenia kariery. Sprawdźmy zatem jak wygląda to w praktyce: