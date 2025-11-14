Ride 6 w trzech edycjach. Poznaliśmy ich cenę i zawartość

Przedstawiamy wszystkie szczegóły dotyczące zawartości gry Ride 6 w dniu premiery.
Ride 6 zadebiutuje w 12 lutego 2026 roku, wprowadzając nowy tryb kariery w formie festiwalu, wyścigi off-roadowe oraz cameo prawdziwych motocyklistów, takich jak Guy Martin, Nicolo Canepa lub Casey Stoner. Najnowsza odsłona wieloletniej serii symulacji motocyklowych od Milestone zaoferuje ponad 340 motocykli od 21 producentów oraz 45 tras.
Zawartość i ceny nadchodzącego Ride 6
Ride 6 zadebiutuje w trzech cyfrowych edycjach: Standard, Deluxe i Ultimate, natomiast wersje fizyczne ukażą się jako Standard Edition oraz Day One Edition. Wybrane edycje zawierają również Przepustkę Sezonową podzieloną na dwa rozdziały, dodającą nowe motocykle, trasy i wydarzenia kariery. Sprawdźmy zatem jak wygląda to w praktyce:
Standard Edition w cenie 69,99 euro:
Podstawowa gra
Made in Japan Bikes Pack DLC (Honda CBR 600 RR RM 2024 oraz Yamaha YZF-R1M 2024)
Deluxe Edition w cenie 89.99 euro:
Podstawowa gra
Made in Japan Bikes Pack DLC (Honda CBR 600 RR RM 2024 oraz Yamaha YZF-R1M 2024)
Made in Italy Bikes Pack (Aprilia RSV4 Factory E5 2024 oraz Ducati Panigale V4 S EM 2025)
Season Pass Vol. 1 (33 motocykle, trzy dodatkowe trasy oraz sześć obszarów kariery z wydarzeniami, wyzwaniami i nagrodami. Cała zawartość Vol. 1 zostanie wydana do grudnia 2026)
Ultimate Edition w cenie 109.99 euro:
Podstawowa gra
Made in Japan Bikes Pack DLC (Honda CBR 600 RR RM 2024 oraz Yamaha YZF-R1M 2024)
Made in Italy Bikes Pack (Aprilia RSV4 Factory E5 2024 oraz Ducati Panigale V4 S EM 2025)
Season Pass Vol. 1 (33 motocykle, trzy dodatkowe trasy oraz sześć obszarów kariery z wydarzeniami, wyzwaniami i nagrodami. Cała zawartość Vol. 1 zostanie wydana do grudnia 2026)
Season Pass Vol. 2 (30 motocykli, trzy trasy oraz sześć obszarów kariery. Cała zawartość Vol. 2 zostanie wydana do września 2027)
Mnożnik kredytów
Ride 6 zadebiutuje 12 lutego 2026 roku na PC (Steam i Epic Games Store), PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Posiadacze Ultimate Edition otrzymają dostęp do gry już 9 lutego 2026 roku.
