Ride 6 oficjalnie zapowiedziane. Powraca najbardziej rozbudowana gra motocyklowa w historii

Studio Milestone ujawniło najnowszą odsłonę swojej popularnej serii motocyklowej, jaką jest Ride 6.
Jak zapowiada włoskie studio Milestone, Ride 6 ma być najbardziej ambitnym i kompletnym rozdziałem w historii serii. Największą nowością będzie rozbudowany tryb kariery, osadzony w ramach motocyklowego festiwalu o nazwie Ride Fest. Klimat imprezy, pełen muzyki, tłumów kibiców i balonów na niebie, przywodzi na myśl takie tytuły jak Forza Horizon czy The Crew Motorfest.
Zapowiedziano motocyklowe Ride 6
W kampanii gracze wcielą się w prawdziwych zawodników i zmierzą z dziesięcioma legendami motorsportu. W grze pojawią się znane nazwiska, jak choćby między innymi Casey Stoner, Troy Bayliss, Skyler Howes, Niccolo Canepa, Tyler O’Hara oraz były uczestnik Isle of Man TT, czyli Guy Martin.
Ride 6 zaoferuje ponad 340 motocykli (wliczając w to przyszłe DLC) od 21 producentów, podzielonych na siedem kategorii. Po raz pierwszy w historii serii pojawią się również motocykle typu Bagger oraz Maxi Enduro. Na graczy czeka 45 torów, obejmujących zarówno prawdziwe obiekty wyścigowe, jak i fikcyjne lokacje. W zwiastunie ujawniono m.in. Portimao, Suzukę, Laguna Secę oraz powracający Blue Wave z Ride 5. Nowością będą również wyścigi off-roadowe, które po raz pierwszy pojawią się w serii.
Ride 6 powstaje na silniku Unreal Engine 5, co ma zapewnić więcej detali, realistyczne dźwięki motocykli i zapierającą dech w piersiach grafikę. Gra wprowadzi nowy, podwójny system fizyki z możliwością dostosowania asyst. Dostępne będą dwa tryby jazdy – Pro i Arcade, dzięki czemu tytuł ma być najbardziej przystępną odsłoną serii. Dla początkujących powróci Riding School z nowymi wyzwaniami treningowymi. W Ride 6 znajdzie się również rozgrywka wieloosobowa z funkcją cross-play, a po premierze dodany zostanie lokalny tryb podzielonego ekranu oraz edytor wyścigów (Race Creator).
Gra zadebiutuje 12 lutego 2026 roku na platformach PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC, a osoby, które zdecydują się na zakup edycji z wcześniejszym dostępem, będą mogły rozpocząć jazdę już 9 lutego. Przypominamy także, że równolegle Milestone pracuje także nad Screamerem, inspirowaną anime, zręcznościową grą wyścigową, której premiera również planowana jest na 2026 rok.
