Najlepszy komik 2025 roku powinien dziękować Bogu i społeczności trans?

Niedawno informowaliśmy o rozdaniu Złotych Globów, a jednym z tegorocznych zwycięzców okazał się Ricky Gervais, który po raz kolejny w karierze sięgnął po statuetkę za najlepszy telewizyjny stand-up. Brytyjski komik został nagrodzony za program Mortality, zaprezentowany w ubiegłym roku na Netfliksie. To już jego drugie zwycięstwo w tej kategorii – wcześniej triumfował także za Armageddon.

Co ciekawe, Gervais jest doskonale znany widzom również jako jeden z najbardziej bezkompromisowych prowadzących galę Złotych Globów. Jego ostre, często niewygodne żarty do dziś odbijają się czkawką w Hollywood, a mimo to komik wciąż pozostaje doceniany przez branżę.