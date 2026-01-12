Zaloguj się lub Zarejestruj

Najlepszy komik 2025 roku powinien dziękować Bogu i społeczności trans?

Jakub Piwoński
2026/01/12 15:15
0
0

Brytyjczyk Ricky Gervais to zwycięzca Złotego Globu w kategorii stand-up.

Niedawno informowaliśmy o rozdaniu Złotych Globów, a jednym z tegorocznych zwycięzców okazał się Ricky Gervais, który po raz kolejny w karierze sięgnął po statuetkę za najlepszy telewizyjny stand-up. Brytyjski komik został nagrodzony za program Mortality, zaprezentowany w ubiegłym roku na Netfliksie. To już jego drugie zwycięstwo w tej kategorii – wcześniej triumfował także za Armageddon.

Mortality
Mortality

Ricky Gervais ze Złotym Globem za stand-up Mortality

Co ciekawe, Gervais jest doskonale znany widzom również jako jeden z najbardziej bezkompromisowych prowadzących galę Złotych Globów. Jego ostre, często niewygodne żarty do dziś odbijają się czkawką w Hollywood, a mimo to komik wciąż pozostaje doceniany przez branżę.

Podczas tegorocznej ceremonii Gervais nie pojawił się osobiście, a nagrodę w jego imieniu wręczała Wanda Sykes, która pozwoliła sobie na ironiczny komentarz. Odbierając statuetkę, zażartowała słowami:

Dziękuję Bogu i społeczności trans.

GramTV przedstawia:

Było to wyraźne nawiązanie do kontrowersji wokół wcześniejszego programu SuperNature, w którym Gervais żartował m.in. z zaimków i tematów związanych z osobami transpłciowymi. Stand-up wywołał falę krytyki, jednak Netflix i jego szef Ted Sarandos bronili komika, podkreślając znaczenie wolności słowa i prowokacji w sztuce stand-upu.

W tym roku Gervais pokonał w rywalizacji m.in. Sarah Silverman, Billa Mahera, Kevina Harta, Bretta Goldsteina i Kumaila Nanjianiego. Mortality to osobista, bezkompromisowa opowieść o śmierci, wierze i współczesnym świecie. Fragment nagrodzonego stand-upu można obejrzeć poniżej, a całość dostępna jest na Netflixie.

Źródło:https://variety.com/2026/film/news/wanda-sykes-ricky-gervais-anti-trans-jokes-golden-globes-1236629027/

Tagi:

Popkultura
Netflix
nagrody
Złote Globy
stand-up
ricky gervais
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112