Reżyser Total War: Medieval 3 podzielił się szczerą opinią na temat Medieval 2

Na początku grudnia otrzymaliśmy oficjalną zapowiedź Total War: Medieval 3. Reżyserem kreatywnym wspomnianej produkcji jest nasz rodak, Paweł Wojs, który podzielił się ostatnio ciekawymi informacjami. Polski deweloper podzielił się szczerą opinią na temat poprzedniej części serii, a także opowiedział o początkach prac nad trzecią odsłoną Total War: Medieval.

Twórcy Total War: Medieval 3 zamierzają wykorzystać tylko najlepsze elementy z poprzednich odsłon serii

Wojs w materiale opublikowanym na kanale SlitherineGames na YouTube ujawnił, że przed rozpoczęciem prac nad Total War: Medieval 3 twórcy ograli swoje poprzednie produkcji. Dzięki temu zespół zdał sobie sprawę, że musi zmodernizować formułę rozgrywki znaną z poprzednich tytułów, by ich nowa produkcja mogła osiągnąć sukces. Według polskiego dewelopera klasyki pokroju Total War: Medieval 2 nie zestarzały się zbyt dobrze.