Reżyser Total War: Medieval 3 podzielił się szczerą opinią na temat Medieval 2

Paweł Wojs uważa, że na korzyść kultowej strategii działają „nostalgia i różowe okulary”.
Na początku grudnia otrzymaliśmy oficjalną zapowiedź Total War: Medieval 3. Reżyserem kreatywnym wspomnianej produkcji jest nasz rodak, Paweł Wojs, który podzielił się ostatnio ciekawymi informacjami. Polski deweloper podzielił się szczerą opinią na temat poprzedniej części serii, a także opowiedział o początkach prac nad trzecią odsłoną Total War: Medieval.
Twórcy Total War: Medieval 3 zamierzają wykorzystać tylko najlepsze elementy z poprzednich odsłon serii
Wojs w materiale opublikowanym na kanale SlitherineGames na YouTube ujawnił, że przed rozpoczęciem prac nad Total War: Medieval 3 twórcy ograli swoje poprzednie produkcji. Dzięki temu zespół zdał sobie sprawę, że musi zmodernizować formułę rozgrywki znaną z poprzednich tytułów, by ich nowa produkcja mogła osiągnąć sukces. Według polskiego dewelopera klasyki pokroju Total War: Medieval 2 nie zestarzały się zbyt dobrze.
Gdyby nie nostalgia i różowe okulary, Medieval 2 nie byłoby w stanie konkurować ze współczesnymi grami z serii Total War. Odtworzenie tej gry w niezmienionej formie nie dałoby dobrego efektu – stwierdził Wojs.
Nie oznacza to jednak, że twórcy Total War: Medieval 3 zamierzają całkowicie odciąć się od poprzedniej odsłony serii. Wojs podkreśla, że „doskonale” zdają sobie sprawę, dzięki czemu Total War: Medieval 2 „było tak dobre”. Dlatego też deweloperzy wzięli wszystko, co najlepsze z kultowej strategii i sprawdzili, w jaki sposób mogą wpasować udane elementy w „nową wizję”.
Wojs zdradził również, dlaczego zdecydowano się ujawnić Total War: Medieval 3 tak wcześnie. Zgodnie z przekazanymi informacjami twórcy chcą „z całym realizmem” pokazać graczom, jak powstaje nowa odsłona serii. Deweloperzy mają bowiem „szczere pragnienie nawiązania kontaktu ze społecznością”.
Na koniec przypomnijmy, że Total War: Medieval 3 powstaje z myślą o komputerach osobistych. Niestety Creative Assembly nie ujawniło nawet przybliżonego terminu premiery wspomnianej produkcji.
