Sztuczna inteligencja pomogła przy tworzeniu The Brutalist. To pogrąży oscarowe szanse filmu?

Sceptycy wskazują, że takie praktyki mogą zaszkodzić autentyczności i wartości pracy artystycznej, podważając wiarygodność osiągnięć twórców. Przytoczono wcześniejszy przypadek Seleny Gomez i filmu Emilia Perez (także oscarowego faworyta), gdzie sztuczna inteligencja została zastosowana do modulacji głosu aktorki. Spotkało się to z krytyką. Podobne pytania padają w przypadku The Brutalist – czy występ Brody’ego, choć świetnie przyjęty, można w pełni uznać za dzieło aktora, skoro wsparciem były algorytmy? Czy praca scenografów była autentyczna?

Jednak obrońcy AI słusznie wskazują, że to narzędzie wspomagające, a nie zastępujące twórców. The Brutalist pokazuje, że technologia może zwiększać możliwości artystyczne, umożliwiając osiągnięcie efektów, które wcześniej byłyby trudne lub czasochłonne. Co ważne – wszyscy z niej korzystają, to się już dzieje. Choć kontrowersje mogą wpłynąć na szanse filmu w sezonie nagród (bierzmy pod uwagę, że trwa teraz wyjątkowo gorący okres, w trakcie którego każdy film poddawany jest gruntownej analizie), nie sposób ignorować, że sztuczna inteligencja powoli staje się częścią przyszłości kina. Podobne kontrowersje kino przeżywało, gdy na scenę wchodziło CGI.