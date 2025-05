Reżyser Tekkena 8 komentuje pomysł dodania areny inspirowanej Waffle House. Odbiór graczy jest pozytywny

Katsuhiro Harada próbował skontaktować się z siecią restauracji Waffle House w sprawie współpracy. Sprawdźcie co udało mu się ustalić i jakie ma plany na tym właśnie polu w Tekkenie 8.

Katsuhiro Harada, reżyser Tekken 8, próbował skontaktować się z siecią restauracji Waffle House w sprawie potencjalnej współpracy, jednak jak się okazuje – bezskutecznie. Mimo wszystko Harada nie porzuca nadziei na stworzenie inspirowanej nią areny w grze. Pomysł wziął się z wiralowego nagrania przedstawiającego bójkę w jednej z amerykańskich restauracji tej sieci, które natychmiast rozbudziło wyobraźnię fanów Tekkena. W Tekkenie 8 pojawi się nowa arena inspirowana popularną restauracją? W 2024 roku Harada zapytał graczy, dlaczego tak często wskazują Waffle House jako idealne miejsce do stworzenia sceny walki w Tekkenie. Odpowiedź była prosta – internet pełen jest filmików z szalonymi bójkami w tych lokalach, co uczyniło Waffle House niemal kultowym miejscem wśród internautów. Jeden z najbardziej znanych klipów pokazywał pracownicę restauracji, która złapała krzesło lecące w jej stronę, a sam Harada nazwał to zjawiskowym „parowaniem”, odwołując się do mechaniki walki w grze.

Harada potwierdził na platformie X, że kontaktował się z Waffle House w sprawie potencjalnej współpracy, jednak do tej pory nie otrzymał żadnej odpowiedzi, co sugeruje brak zainteresowania ze strony sieci. To jednak nie zniechęca dewelopera, który rozważa stworzenie alternatywnej wersji lokalu pod nazwą Hustle House. Przedstawił ten pomysł fanom pytając, czy ma on sens, ale społeczność zareagowała entuzjastycznie.

GramTV przedstawia:

Crossovery to codzienność w świecie bijatyk, a Tekken od lat z tego korzysta. W serii pojawili się między innymi Negan z The Walking Dead, Geese Howard z Fatal Fury, Akuma ze Street Fightera czy Clive Rosfield z Final Fantasy 16. Choć nowe postacie są wielką atrakcją, nie można zapominać o znaczeniu aren, które budują klimat i różnorodność wizualną każdej odsłony. Harada nie ukrywa, że zależy mu na stworzeniu nietuzinkowej lokacji inspirowanej amerykańską popkulturą. Niestety, mimo wielu innowacji, Tekken 8 zmaga się z dużym niezadowoleniem graczy. Po kontrowersyjnej aktualizacji z sezonu pierwszego, sezon drugi spotkał się z jeszcze większą krytyką, co doprowadziło do lawiny negatywnych ocen na Steamie. Główne zarzuty dotyczą niezbalansowanych zmian w rozgrywce, które jeszcze bardziej zwiększyły tempo i presję podczas walk. Twórcy zapowiedzieli, że pracują nad kolejnymi zmianami w balansie, które mają zostać wprowadzone latem tego roku. Celem jest poprawienie ogólnego odbioru gry i odbudowa zaufania społeczności. Tymczasem do gry zmierza także kolejny wojownik. Choć prawdziwe Waffle House najpewniej nie pojawi się w Tekkenie 8, wszystko wskazuje na to, że Harada znajdzie sposób, by oddać hołd tej ikonicznej marce, nawet jeśli będzie to tylko luźno inspirowana wersja.