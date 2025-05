Kolejny zawodnik zmierza do Tekken 8. Już tego lata powróci znany fanom serii wojownik

Fahkumram to postać walcząca w stylu Muay Thai. Jego przeszłość związana jest z przymusowym udziałem w walkach na zlecenie wojska, jednak jego obecna rola w fabule gry pozostaje na ten moment nieznana.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez twórców, Fahkumram będzie dostępny dla graczy już tego lata. Jest on drugim z trzech zaplanowanych w tym sezonie powracających wojowników. Kolejny z nich ma trafić do gry jesienią, natomiast zimą gracze mogą spodziewać się zupełnie nowej postaci.

Tekken 8 to najnowsza odsłona serii, szczyt osiągnięć w gatunku bijatyk 3D. Dołącz do walki razem z ponad 32 postaciami i bądź świadkiem kolejnej odsłony epickiej sagi. Przygotuj się do największego i najlepszego Tekkena, jaki powstał! – brzmi opis gry.