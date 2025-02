Reżyser starego Szoguna uderza w nową wersję: „O co tu chodzi?"

Jerry London, reżyser miniserialu Szogun z 1980 roku, najwyraźniej nie jest zachwycony nową wersją hitu FX. W rozmowie z The Hollywood Reporter stwierdził, że twórcy współczesnej adaptacji „naprawdę nie przejmowali się amerykańską publicznością” i uznał ją za „zbyt trudną do zrozumienia” dla widzów w USA. Czy ma rację?

Nowy Szogun opowiada bardziej o polityce, niż o miłości?

Choć FX-owski Szogun zdobył ogromne uznanie i pobił rekordy nagród Emmy, zdobywając także Złote Globy, London wydaje się nie do końca rozumieć jego fenomen. Reżyser podkreśla, że jego własna wersja opierała się na wątku miłosnym, podczas gdy nowa skupia się na historii Japonii i polityce. Co więcej, twierdzi, że słyszał od widzów, iż serial „był nieczytelny” i „musieli go wyłączyć”.