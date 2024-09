Reżyser PayDay 3 odchodzi ze swojego stanowiska. Starbreeze ogłasza zmiany

Andreas Häll Penninger i ja pracowaliśmy razem nad serią PayDay przez ostatnie 12 lat i jestem podekscytowany nadchodzącą zawartością, którą dla was przygotowujemy! Dziękujemy za nieustające wsparcie – napisał Listo we wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym X.

Na koniec przypomnijmy, że PayDay 3 jest dostępny na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jakiś czas temu postanowiliśmy wrócić do wspomnianej produkcji, a jeśli jesteście ciekawi naszych wrażeń, to zapraszamy Was do lektury: Payday 3 - wracamy do napadów po dłuższej przerwie. Czy warto?

