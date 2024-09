Payday 3 obchodzi pierwsze urodziny. Starbreeze udostępni dwuczęściową aktualizację

Poza zawartością oferowaną w ramach Fear and Greed gracze Payday 3 mogą liczyć na darmowe nowości: nową postać Houston, broń Overkill (Minigun M135), maski oraz dropy na Twitchu. Druga część aktualizacji ma trafić w ręce graczy w październiku.

Przerwij odpoczynek i wróć do świata przestępstw, wcielając się w gang Payday – obiekt zazdrości wyjętych spod prawa i koszmar oddziałów policji. Kilka lat po zakończeniu rządów terroru na terenie Waszyngtonu gang ponownie łączy siły, by zlikwidować zagrożenie, które zmusiło go do porzucenia przedwczesnej emerytury. – czytamy w opisie gry.