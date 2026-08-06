Reżyser nowego Resident Evil zdradza, która gra przeraziła go najbardziej. To właśnie z niej czerpał inspirację?

Nowa adaptacja serii Resident Evil trafi do kin już we wrześniu. Jej twórca zdradził, która odsłona kultowego cyklu wywołała u niego największy strach.

Nadchodzi kolejna filmowa adaptacja Resident Evil. Reżyser Zach Cregger, autor świetnie przyjętych horrorów Barbarzyńcy oraz Zniknięcia już wcześniej podkreślał, że jego film nie będzie wiernym odtworzeniem fabuły żadnej z gier. Zamiast tego ma rozwijać uniwersum, czerpiąc inspiracje z różnych odsłon serii. Teraz twórca zdradził, która z nich wywarła na nim największe wrażenie. To Resident Evil Village przeraziło go najbardziej Podczas rozmowy na Comic-Conie w San Diego Cregger przyznał, że spośród wszystkich gier z serii największe emocje wzbudziło w nim Resident Evil Village.

Myślę, że Resident Evil 8 zawiera najstraszniejszą sekwencję, z jaką kiedykolwiek spotkałem się w grze wideo. Muszę oddać serii Resident Evil należny szacunek. To po prostu najstraszniejsza seria gier. Reżyser dodał, że szczególnie mocno zapadła mu w pamięć rozgrywka w wirtualnej rzeczywistości. Jak przyznał, doświadczenie okazało się tak intensywne, że nie był w stanie go dokończyć. Uważam, że to najlepsza część serii. Grałem w Resident Evil Village w VR i w pewnym momencie pomyślałem: »Nie dam rady«. Musiałem przerwać. To było zbyt intensywne.

GramTV przedstawia:

Wcześniej Cregger zapowiadał, że jego Resident Evil nie będzie ekranizacją konkretnej gry. Film ma opowiadać nową historię osadzoną w dobrze znanym uniwersum, jednocześnie czerpiąc z klimatu, napięcia i estetyki poszczególnych odsłon serii. W jednym z wcześniejszych wywiadów twórca przyznał również, że inspiracją przy tworzeniu poszczególnych ujęć filmu było między innymi Fargo braci Coen. Słowa reżysera sugerują jednak, że to właśnie Resident Evil Village może okazać się najważniejszym punktem odniesienia pod względem atmosfery grozy. W kilku wcześniejszych wypowiedziach twórca wspominał też o wpływie Resident Evil 4 na jego nowy film. Jeśli uda mu się przenieść na ekran choć część napięcia, które sam odczuwał podczas gry, fani horrorów mogą mieć na co czekać.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









