Reżyser kultowego Złego Mikołaja od 20 lat nie może nakręcić nowego filmu

Jakub Piwoński
2025/10/01 08:00
Gdzie podział się Terry Zwigoff? Reżyser Ghost World i Złego Mikołaja od 20 lat nie nakręcił filmu

Terry Zwigoff to nazwisko, które dla wielu miłośników kina niezależnego brzmi jak gwarancja wyjątkowego stylu – ironii, melancholii i czarnego humoru. Reżyser kultowego dokumentu Crumb (1994), nagradzanego Ghost World (2001) i nieoczekiwanego hitu świątecznego Zły Mikołaj (2003) uchodził za jedno z najbardziej oryginalnych głosów w amerykańskim kinie przełomu wieków. A jednak… od dwóch dekad praktycznie zniknął z filmowej sceny.

Zły Mikołaj
Zły Mikołaj

Gdzie podział się Terry Zwigoff?

Jego ostatnim pełnometrażowym filmem pozostaje Akademia tajemniczych sztuk pięknych z 2006 roku – przyjęty chłodniej niż wcześniejsze dzieła. Później Zwigoff próbował jeszcze swoich sił w telewizji, a także rozwijał kilka projektów filmowych, które nigdy nie doczekały się realizacji. Wśród nich były m.in. scenariusz Sassy współtworzony z Robertem Crumbem, adaptacja powieści Elmore’a Leonarda Maximum Bob, czy film Edward Ford z Michaelem Shannonem.

Sam reżyser w ostatnich wywiadach przyznaje, że żyje z tantiem z Złego Mikołaja i stara się „naśladować J.D. Salingera”, pozostając poza światłem reflektorów. Wciąż pisze nowe scenariusze, ale nie ukrywa, że zdobycie finansowania na filmy dla dorosłego widza – pełne nastroju, niuansów i mocnych postaci – jest dziś niemal niemożliwe.

GramTV przedstawia:

Najlepsze filmy w box office to wielkie, głośne widowiska akcji albo produkcje Marvela. Pieniądze grają pierwsze skrzypce, a niuanse, postacie i dialogi przestają mieć znaczenie – ubolewa Zwigoff.

Czy doczekamy się jeszcze powrotu Terry’ego Zwigoffa na duży ekran? Być może ten głos nadawałby się pod tezę, że Hollywood traci kontakt z niezależnymi twórcami, ale przykład oscarowej wygranej Anory i rekord Seana Bakera, autora wywodzącego się z tego samego “podwórka” co Zwigoff, temu wyraźnie przeczy. Trzymamy jednak kciuki za Zwigoffa.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/9/30/terry-zwigoff-ghost-world-hasnt-directed-in-20-years-cant-find-financing-for-his-films

Popkultura
film
Hollywood
popkultura
reżyser
nowy film
Terry Zwigoff
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


