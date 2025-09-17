Twórca Hell Is Us uważa, że shadow drop Hollow Knight: Silksong to „trochę bezduszne posunięcie”

Hollow Knight: Silksong to niewątpliwie jedna z bardziej udanych premier ostatniego czasu. Gra spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony graczy, przyciągając nawet 5 milionów osób. Tytuł cieszy się również pozytywnymi ocenami na platformie Steam. Tymczasem Jonathan Jacques-Belletête, reżyser gry Hell Is Us, wypowiedział się na temat decyzji studia Team Cherry dotyczącej niespodziewanego ogłoszenia daty premiery Hollow Knight: Silksong.

Reżyser Hell Is Us komentuje shadow drop Hollow: Knight Silksong

Biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie, jakie budziło Silksong, było oczywiste, że jego premiera wywrze wpływ na inne tytuły. Chociaż ogłoszenie daty premiery gry na dwa tygodnie przed faktycznym wydaniem nie było klasycznym „shadow dropem”, to jednak skala i ranga tego tytułu sprawiły, że inne firmy miały bardzo mało czasu na przygotowanie się na jedną z największych premier 2025 roku.