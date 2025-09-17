Twórca Hell Is Us uważa, że shadow drop Hollow Knight: Silksong to „trochę bezduszne posunięcie”

Hollow Knight: Silksong niczym „GTA 6 w świecie gier indie”.
Hollow Knight: Silksong to niewątpliwie jedna z bardziej udanych premier ostatniego czasu. Gra spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony graczy, przyciągając nawet 5 milionów osób. Tytuł cieszy się również pozytywnymi ocenami na platformie Steam. Tymczasem Jonathan Jacques-Belletête, reżyser gry Hell Is Us, wypowiedział się na temat decyzji studia Team Cherry dotyczącej niespodziewanego ogłoszenia daty premiery Hollow Knight: Silksong.
Reżyser Hell Is Us komentuje shadow drop Hollow: Knight Silksong
Biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie, jakie budziło Silksong, było oczywiste, że jego premiera wywrze wpływ na inne tytuły. Chociaż ogłoszenie daty premiery gry na dwa tygodnie przed faktycznym wydaniem nie było klasycznym „shadow dropem”, to jednak skala i ranga tego tytułu sprawiły, że inne firmy miały bardzo mało czasu na przygotowanie się na jedną z największych premier 2025 roku.
W wywiadzie dla Skill Up Jonathan Jacques-Belletête został zapytany o nagłe ogłoszenie daty wydania Silksong. Przyznał, że Team Cherry miało pełne prawo postąpić w ten sposób, jednak podkreślił, że w przypadku tak dużej i oczekiwanej produkcji, „shadow drop” jest „trochę szokujący”.
Mogli zrobić to, co zrobili. Nie ma żadnych zasad ani przepisów, które by im tego zabraniały. Nie chcę mówić, że to oni nam to zrobili albo komuś innemu, tak naprawdę mnie to nie interesuje i nie chcę wchodzić w tego typu dyskusje, ale gdy jesteś tak dużą firmą, taki nagły shadow drop jest trochę szokujący.
Deweloper dodał również, że Hollow Knight: Silksong jest niczym „GTA 6 w świecie gier indie”. Wspomniał też: „taki nagły, niespodziewany drop w przypadku czegoś takiego jest trochę bezdusznym posunięciem”.
Przypomnijmy, że Hollow Knight: Silksong trafił na komputery osobiste oraz PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Gra ukazała się 4 września 2025 roku.
