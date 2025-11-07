Gal Guardians: Demon Purge na PS5 za 39,99 zł w Amazon PL

W polskim oddziale Amazonu dostępna jest świetna promocja na Gal Guardians: Demon Purge. Dwuwymiarową platformową grę akcji w stylu metroidvanii można kupić w pudełkowym wydaniu na PlayStation 5 za jedyne 39,99 zł. To jedna z najniższych cen w historii – dotychczas nawet wersja cyfrowa nie była dostępna taniej.

Gal Guardians: Demon Purge – oferta w Amazon PL

Gra stworzona przez studio Inti Creates pozwala wcielić się w dwie siostry walczące z demonami w klimatycznym, pikselowym świecie inspirowanym klasycznymi Castlevaniami. Produkcja zebrała pozytywne opinie za oprawę retro, zróżnicowaną rozgrywkę i możliwość płynnego przełączania postaci.