Gal Guardians: Demon Purge na PS5 za 39,99 zł w Amazon PL

Gra stworzona przez studio Inti Creates pozwala wcielić się w dwie siostry walczące z demonami w klimatycznym, pikselowym świecie inspirowanym klasycznymi Castlevaniami. Produkcja zebrała pozytywne opinie za oprawę retro, zróżnicowaną rozgrywkę i możliwość płynnego przełączania postaci.
Kiedy zamek demona spowija krainę mrokiem, dwie siostry rzucają mu wyzwanie.
Razem mogą złamać klątwę.
Aby ocalić swoją szkołę, która zamieniła się w ogromny demoniczny zamek, dwie siostry „łowczynie demonów” przedzierają się przez tę dwuwymiarową przygodową grę akcji, siekąc i strzelając.
Gracze mogą na bieżąco przełączać się między kontrolowaniem obu postaci, z których każda ma zupełnie inne umiejętności. Przemierzaj zamek, mierząc się z demonicznymi bossami, którzy czekają w jego głębi.
Każdy boss daje nowe bronie do użycia, co pozwala na bardziej zróżnicowaną eksplorację i otwiera nowe trasy.
Promocja obejmuje pudełkową wersję na PS5 w cenie 39,99 zł. Dostawa jest darmowa dla abonentów Amazon Prime, a w innych sklepach gra kosztuje co najmniej 95 zł.
