Zaloguj się lub Zarejestruj

Gal Guardians: Demon Purge na PS5 za 39,99 zł w Amazon PL

Mikołaj Berlik
2025/11/07 10:50
0
0

Dwuwymiarowa metroidvania taniej w pudełkowej wersji.

W polskim oddziale Amazonu dostępna jest świetna promocja na Gal Guardians: Demon Purge. Dwuwymiarową platformową grę akcji w stylu metroidvanii można kupić w pudełkowym wydaniu na PlayStation 5 za jedyne 39,99 zł. To jedna z najniższych cen w historii – dotychczas nawet wersja cyfrowa nie była dostępna taniej.

Gal Guardians: Demon Purge

Gal Guardians: Demon Purge – oferta w Amazon PL

Gra stworzona przez studio Inti Creates pozwala wcielić się w dwie siostry walczące z demonami w klimatycznym, pikselowym świecie inspirowanym klasycznymi Castlevaniami. Produkcja zebrała pozytywne opinie za oprawę retro, zróżnicowaną rozgrywkę i możliwość płynnego przełączania postaci.

Kiedy zamek demona spowija krainę mrokiem, dwie siostry rzucają mu wyzwanie.
Razem mogą złamać klątwę.

Aby ocalić swoją szkołę, która zamieniła się w ogromny demoniczny zamek, dwie siostry „łowczynie demonów” przedzierają się przez tę dwuwymiarową przygodową grę akcji, siekąc i strzelając.
Gracze mogą na bieżąco przełączać się między kontrolowaniem obu postaci, z których każda ma zupełnie inne umiejętności. Przemierzaj zamek, mierząc się z demonicznymi bossami, którzy czekają w jego głębi.
Każdy boss daje nowe bronie do użycia, co pozwala na bardziej zróżnicowaną eksplorację i otwiera nowe trasy.

GramTV przedstawia:

Promocja obejmuje pudełkową wersję na PS5 w cenie 39,99 zł. Dostawa jest darmowa dla abonentów Amazon Prime, a w innych sklepach gra kosztuje co najmniej 95 zł.

Tagi:

promocja
Amazon
PlayStation 5
metroidvania
Inti Creates
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112