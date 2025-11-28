Pod tym względem serial Harry Potter nie popełni grzechu filmów. Przynajmniej na razie

HBO skupia się wyłącznie na książkach, brak planów na rozgałęzienia.
Nowy raport dotyczący restartu Harry’ego Pottera potwierdza, że HBO ostrożnie unika jednego z największych błędów, które zaszkodziły pierwszym próbom rozbudowy świata czarodziejów. Choć nadchodzący serial będzie ambitnym przedsięwzięciem, platforma skupia się wyłącznie na wiernym odtworzeniu siedmiu książek J.K. Rowling. Jak na razie zatem nie ma mowy o planowaniu żadnych spin-offów.
Harry Potter – serial będzie adaptował książki, nie powstaną spin-offy
HBO zamierza poświęcić jeden sezon każdej książce, prawdopodobnie po około osiem odcinków każdy. Takie podejście daje twórcom znacznie więcej przestrzeni na rozwinięcie wątków, które w filmach zostały pominięte lub skrócone. Produkcja, która ma potrwać około dekady, ma być przede wszystkim hołdem dla materiału źródłowego – i na tym w tej chwili kończą się plany.
Podczas konferencji prasowej w Brazylii prezes HBO, Casey Bloys, potwierdził, że priorytetem jest jedynie remake sagi o Harrym Potterze, a żadne kontynuacje ani poboczne projekty nie znajdują się w fazie planów. To zupełnie inne podejście niż w przypadku wcześniejszej próby rozbudowy marki o serię Fantastyczne zwierzęta. Po niezłym pierwszym filmie cykl szybko stracił impet, przyćmiony słabymi recenzjami, problemami produkcyjnymi i malejącym zainteresowaniem widzów. Ambitna koncepcja pięciu filmów zakończyła się zaledwie trzema tytułami i praktycznie porzuconą historią.
Unikanie spin-offów wydaje się więc rozsądnym ruchem. Reboot Harry’ego Pottera to projekt obarczony ogromnymi oczekiwaniami i presją, dlatego HBO stawia na strategię: najpierw solidne fundamenty, dopiero potem ewentualna rozbudowa. Platforma nie chce powtarzać błędów, w których franczyza zaczyna żyć własnym życiem, zanim jej główna oś fabularna zostanie należycie opowiedziana.
Oczywiście trudno wyobrazić sobie, by w dłuższej perspektywie spin-offy nie powstały. Ale to pieśń przyszłości. Najwcześniej po premierze i sukcesie samego rebootu, który zadebiutuje na HBO i HBO Max w 2027 roku.