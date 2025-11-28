Pod tym względem serial Harry Potter nie popełni grzechu filmów. Przynajmniej na razie

Nowy raport dotyczący restartu Harry’ego Pottera potwierdza, że HBO ostrożnie unika jednego z największych błędów, które zaszkodziły pierwszym próbom rozbudowy świata czarodziejów. Choć nadchodzący serial będzie ambitnym przedsięwzięciem, platforma skupia się wyłącznie na wiernym odtworzeniu siedmiu książek J.K. Rowling. Jak na razie zatem nie ma mowy o planowaniu żadnych spin-offów.

Harry Potter – serial będzie adaptował książki, nie powstaną spin-offy

HBO zamierza poświęcić jeden sezon każdej książce, prawdopodobnie po około osiem odcinków każdy. Takie podejście daje twórcom znacznie więcej przestrzeni na rozwinięcie wątków, które w filmach zostały pominięte lub skrócone. Produkcja, która ma potrwać około dekady, ma być przede wszystkim hołdem dla materiału źródłowego – i na tym w tej chwili kończą się plany.