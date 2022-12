Reżyser gry Valorant dołączył do ekipy Bungie - twórców Destiny 2

O tym, że ekipa Bungie pracuje nad nową marką, wiemy już od dawna. W marcu studio szukało dyrektora kreatywnego, który wraz z pozostałymi deweloperami będzie skupiał się na pracach nad trzecioosobową grą akcji. Już w 2019 roku plany firmy uwzględniały wydanie nowego IP w 2025 roku. Wszystko wskazuje na to, że prace powoli nabierają tempa.

Czym i kiedy zaskoczy nas Bungie?

Do szeregów Bungie dołączył Joe Ziegler, który wcześniej pracował jako reżyser przy Valorant - darmowej sieciowej strzelance autorstwa studia Riot Games. Deweloper pochwalił się swoją nową posadą na Twitterze, zdradzając, że będzie pracował nad zupełnie nowymi rzeczami. Dodał również, że ma nadzieję, iż w przyszłości gracze będą mieli okazję zagrać we współtworzone przez niego projekty.



Najprawdopodobniej Bungie szykuje więc coś nowego, co może w ogóle nie być związane z marką Destiny. Nie powinno to być wielkim zaskoczeniem, bowiem studio ma doświadczenie i niezbędne zasoby do tworzenia dużych produkcji. Co najważniejsze posiada również zaufanie graczy, którzy kochają ich strzelanki.

