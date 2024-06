FPS-y, które odmieniły ten gatunek - ranking TOP 10

Lista najbardziej innowacyjnych i przełomowych gier dla gatunku pierwszoosobowych shooterów jest często powtarzana. Znajdziemy tam takie tytuły jak Doom, Quake czy Half-Life. Dzisiaj wrócimy do tematu, ale skupimy się tylko na w miarę bliskich nam czasach. Stąd też w zestawieniu pełno będzie produkcji, które innowacyjne były w małym obszarze, dodając od siebie jakiś tryb czy kreując podgatunek.

Jeśli więc ktoś jest fanem FPS-ów, poniższe 10 gier musi dobrze znać. To są produkcje, które w ostatnich latach w największy sposób rozwinęły ten popularny gatunek.

Call of Duty 4: Modern Warfare

Ten tekst musimy zacząć od gry, która moim zdaniem była największym kamieniem milowym w rozwoju FPS-ów w ostatnich latach. Wydany w 2007 roku shooter zbudował dzisiejszą, niezwykle mocną pozycję marki Call of Duty. Zrobił to między innymi innowacyjną rozrywką. To był pierwszy taki FPS, tak oskryptowany, efektowny i dynamiczny. To on też wyznaczył kierunek jakim podążało wiele innych tego typu produkcji. Nie zapominajmy również o tym, że to właśnie po pierwszym Modern Warfare prawie każdy duży pierwszoosobowy shooter musiał mieć misję snajperską. Wkład w rozwój gatunku zespołu Infinity Ward jest ogromny. Moim zdaniem najbardziej innowacyjny FPS współczesnych czasów.

Borderlands

Jeszcze kilka lat temu jednym z popularniejszych typów gier były looter shootery. Ich popularność zaczęła się właśnie od Borderlands. Gra studia Gearbox Software wydawała się skazana na porażkę, ale nieoczekiwanie odniosła ogromny sukces komercyjny i artystyczny. Oczywiście formuła zaproponowana przez amerykańskiego dewelopera nie jest gigantyczną innowacją. Looter shootery to nic innego jak przeniesienie idei hack & slasha (grindowanie nowego sprzętu) do realiów pierwszoosobowego shootera. Po drodze było jeszcze Dead Island, które robiło dokładnie to samo, ale strzelanie nie było tam na pierwszym planie. Borderlands nie wynalazło więc koła na nowo, ale zrobiło wystarczająco dużo nowego, aby zdobyć tytuł prekursora gatunku looter shooterów.

Destiny

Rozkładając Destiny na czynniki pierwsze można odnieść wrażenie, że Bungie nic szczególnie nowego nie wymyśliło. Jeśli jednak spojrzymy na tę grę całościowo, ciężko znaleźć cokolwiek wydanego wcześniej co było tak rozbudowane. Można wręcz powiedzieć, że to pierwszy prawdziwy mix MMO z FPS-em. Rozmach, skala i podejście do rozgrywki sprawiają, że Destiny to niezwykle innowacyjna gra, która pokazuje wcześniej niewidziane w gatunku rzeczy. To wszystko mimo kilku wyraźnych problemów, które sprawiły że Bungie szybko musiało przygotować znacznie lepszą kontynuację. Na rynku mamy kilka sieciowych FPS-ów, ale każdy z nich opiera się na mniejszej skali (np. tylko tryb battle royale). Destiny z kolei ma znacznie bardziej rozbudowany system rozwoju postaci czy duże misje do kooperacji (raidy). Ciężko wskazać innego FPS-a, który może w swojej skali konkurować z produkcją Bungie.