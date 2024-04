Czasami warto cofnąć się w czasie, czyli najlepsze growe prequele - ranking TOP 10

Sequele to norma. Co innego przeciwieństwo, a więc prequel. Czasami jednak pokazywanie przeszłości przynosi dobre efekty.

Naturalnym jest to, że po sukcesie gry twórcy tworzą sequel. Zawsze najmocniej interesuje nas to co jest dalej. A cofanie się w czasie? To jest mniej istotne. Najczęściej temat się odpuszcza. Są jednak przypadki prequeli, które odniosły duży sukces. Dzisiaj pochylimy się nad tym tematem.

Wbrew pozorom dużych prequeli wielu nie ma. Wybranie topowej dziesiątki było więc dosyć wymagające. Są jednak gry, które poszły w tę stronę, a mimo wszystko okazały się wybitne. W rankingu nie zabraknie więc porządnych tytułów. Które z nich są Waszymi ulubionymi?

10. GTA Vice City Stories

Zaczynamy od kultowego GTA, które dostało dwie mocno nietypowe odsłony. Obie były prequelami i wydane początkowo tylko na PSP (później też na PS2). Nic więc dziwnego, że Liberty City Stories i Vice City Stories nie są owiane kultem. Z obu tych tytułów wybrałem drugą z produkcji. Jej największą siłą była możliwość powrotu do słonecznego miasta i jeszcze raz poczucie tego wyjątkowego klimatu. Warto też zauważyć, że Vice City Stories nie rozwijało jakoś znacząco wątków, które później zostały zaprezentowane w oryginalnym Vice City. Mimo wszystko gracze przyjęli ten tytuł z entuzjazmem. Szkoda tylko, że nigdy nie doczekaliśmy się wersji na PC. Może wtedy popularność tej gry byłaby większa, głównie w naszym kraju.

9. Deus Ex: Bunt Ludzkości

Na kolejnej pozycji zestawienia znalazł się wielki powrót serii Deus Ex. Po latach niebytu studio Eidos Montreal mogło spokojnie postawić na reboot i zacząć wszystko od nowa. Zamiast tego deweloper zdecydował się na prequel. Oczywiście fabularnie jesteśmy bardzo daleko od pierwszych odsłon, ale nie można też powiedzieć aby to był reset. Z tego też powodu umieściłem Bunt Ludzkości tak nisko. To świetne cyberpunkowe RPG, które w swoim czasie zrobiło ogromne wrażenie. Jeśli jednak patrzymy na dzieło Eidos Montreal jak na prequel to tych powiązań jednak nie ma aż tak dużo. To w końcu aż 25 lat różnicy w świecie gry. Stąd dopiero 9. pozycja.

8. Resident Evil Zero

Seria Resident Evil jest tak rozbudowana, że nic dziwnego że otrzymała swój prequel. Ten oryginalnie pojawił się na konsolach Nintendo - GameCube, a później Wii. Historia przenosi nas do czasów sprzed pierwszej odsłony i pozwala jeszcze raz odwiedzić Raccoon City. Tym razem jako Rebecca Chambers z jednostki S.T.A.R.S. Celem jeszcze nie jest wirus, a potrzeba zbadania serii tajemniczych morderstw. Gra w swoim czasie zebrała pozytywne noty i po latach nawet doczekała się remastera. Wprawdzie Capcom zazwyczaj robi porządny remake, ale tym razem zdecydował się na nieco skromniejsze rozwiązanie. I tak jednak warto sięgnąć po ten tytuł i poznać początki tej kultowej dla gier wideo historii.