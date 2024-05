Pierwsza gra twórców Destiny dostępna za darmo. Odbierzecie ją na Steam

W dawnych czasach, zanim Bungie stworzyło Destiny i pierwsze gry Halo, ekskluzywnie na komputery Apple’a opracowali pierwszoosobową strzelankę w stylu Dooma. Projekt przepadł na wiele lat i nie został wydany na inne systemy niż Macintosh, Pippin i iOS. Na szczęście za sprawą inicjatywnie fanów, klasyczna odsłona Marathon z 1994 roku właśnie zadebiutowała na Steamie i można w nią zagrać bez żadnych opłat.

Darmowa gra na Steam – odbierzcie Marathon od Bungie

Produkcja powstała na silniku Aleph One, pozwalając odpalić produkcję na współczesnych komputerach. Twórcy Marathona wydali grę w modelu free-to-play, więc nie jest to oferta ograniczona czasowo. Jeżeli chcecie sprawdzić, jak Marathon prezentuje się w akcji, to grę znajdziecie pod tym adresem.