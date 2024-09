Reżyser Dragon’s Dogma 2 i Devil May Cry 5 po 30 latach opuszcza Capcom

Hideaki Itsuno nie zamierza jednak przechodzić na emeryturę.

Wyniki sprzedaży Dragon’s Dogma 2 potwierdzają, że gra nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony graczy. Niewykluczone jednak, że na kolejną odsłonę serii znów przyjdzie nam nieco poczekać. Hideaki Itsuno – reżyser zarówno pierwszej, jak i drugiej części Dragon’s Dogma – postanowił bowiem opuścić szeregi firmy Capcom. Hideaki Itsuno po 30 latach odchodzi z firmy Capcom Itsuno we wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym X poinformował, że z końcem sierpnia 2024 roku po 30 latach i 5 miesiącach opuści Capcom. Reżyser Dragon’s Dogma 2 podziękował za wieloletnie wsparcie. Deweloper ma także nadzieję, że jego obserwujący nadal będą sięgać po produkcję Capcomu, podczas gdy on same zajmie się tworzeniem gier w innym miejscu.

Od września zacznę pracować nad nową grą w nowym środowisku. Mam nadzieję tworzyć zabawne, piękne gry, które będą równie lub nawet bardziej pamiętne od tych, które stworzyłem do tej pory. Czekajcie na więcej informacji dotyczących mojego kolejnego dzieła – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Itsuno. Warto dodać, że Hideaki Itsuno był również reżyserem m.in. takich tytułów jak Devil May Cry 3: Dante’s Awakening, Devil May Cry 4 czy Devil May Cry 5. W trakcie swojej 30-letniej przygody z Capcomem miał również okazję pracować nad takimi produkcjami jak Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000, Power Stone, Project X Zone czy Capcom Fighting Evolution.

Na koniec przypomnijmy, że Dragon’s Dogma 2 dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Capcomu, to zapraszamy Was do lektury: Dragon's Dogma II - recenzja. Podróże małe. Wczytywanie ramki mediów.

