Reżyser Borderlands obarcza studio winą za porażkę. „To był film dla nikogo”

Seria Borderlands nie słynie może z najbardziej głębokiej fabuły. Niemniej dobrze (i absurdalnie) napisane postacie zawsze były jej siłą.

Wydawać by się więc mogło, że gry mogą być dobrym materiałem na niezobowiązującą filmową komedię. Cóż...

Kto jest winny porażki Borderlands?

W 2024 roku taki pomysł został zrealizowany. Na ekrany kin trafił film Borderlands, do którego zaangażowano tak znane nazwiska, jak Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black czy też Jamie Lee Curtis. Za kamerą stanął natomiast Eli Roth, który wcześniej wyreżyserował też Śmiertelną gorączkę oraz Hostel. Przy tym wszystkim nie pożałowano pieniędzy, bo budżet obrazu wyniósł około 110-120 milionów dolarów. Tymczasem w box office adaptacja serii Gearboxa zarobiła zaledwie 33 miliony dolarów, a więc zdecydowanie mniej niż wcześniej wydano. Nie było mowy o choćby wyjściu na zero, a co dopiero na zyskach. Skąd ta porażka?