Reżyser Borderlands obarcza studio winą za porażkę. „To był film dla nikogo”

Seria Borderlands nie słynie może z najbardziej głębokiej fabuły. Niemniej dobrze (i absurdalnie) napisane postacie zawsze były jej siłą.
Wydawać by się więc mogło, że gry mogą być dobrym materiałem na niezobowiązującą filmową komedię. Cóż...
Kto jest winny porażki Borderlands?
W 2024 roku taki pomysł został zrealizowany. Na ekrany kin trafił film Borderlands, do którego zaangażowano tak znane nazwiska, jak Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black czy też Jamie Lee Curtis. Za kamerą stanął natomiast Eli Roth, który wcześniej wyreżyserował też Śmiertelną gorączkę oraz Hostel. Przy tym wszystkim nie pożałowano pieniędzy, bo budżet obrazu wyniósł około 110-120 milionów dolarów. Tymczasem w box office adaptacja serii Gearboxa zarobiła zaledwie 33 miliony dolarów, a więc zdecydowanie mniej niż wcześniej wydano. Nie było mowy o choćby wyjściu na zero, a co dopiero na zyskach. Skąd ta porażka?
Wspomniany Roth w rozmowie z serwisem Variety winą obarczył dyrektorów studia Lionsgate, którzy wymogli wycięcie nazbyt dojrzałych ich zdaniem scen:
Gdy projekty rosną do takich rozmiarów, wytwórnie z natury stają się bardziej zachowawcze. Moja natura twórcy nakazuje robić rzeczy niebanalne i pod prąd, bo w moim przypadku zawsze się to sprawdzało.
Otrzymaliśmy więc coś, co nie było skierowane do nikogo. Nie był to film dla dzieci, a mimo to próbował dogodzić wszystkim. Miał być dla graczy, ale brakowało w nim przemocy, której oni oczekiwali, bo produkcja nie mogła być zbyt drastyczna przy tak wysokim budżecie. W efekcie powstaje film, który nie jest ani pies, ani wydra – ani ryba, ani mięso.
GramTV przedstawia:
Jak wiemy, celowanie w kategorię wiekową PG-13 nie okazało się zbyt trafnym wyborem. Teraz jednak reżyser Borderlands spróbuje “odkupić” swoje winy za sprawą obrazu skierowanego do zdecydowanie bardziej dojrzałego odbiorcy. Już za kilka dni do kin wejdzie bowiem slasher Ice Cream Man. Czy wypadnie lepiej niż growa adaptacja? Cóż, pierwsze opinie krytyków nie nastrajają zbyt optymistycznie.
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