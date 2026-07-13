Netflix pokaże kulisy kariery José Mourinho. Legendarny trener doczekał się własnego serialu dokumentalnego

Premiera już w sierpniu. W teaserze Mourinho oprowadza widzów po swojej sali trofeów i z charakterystycznym dla siebie humorem komentuje przydomek „The Special One”.

Netflix coraz chętniej inwestuje w sportowe dokumenty poświęcone największym gwiazdom. Po sukcesach produkcji o Davidzie Beckhamie, Formule 1 czy Tour de France przyszedł czas na jednego z najbardziej utytułowanych i kontrowersyjnych trenerów piłkarskich XXI wieku. Platforma ujawniła datę premiery serialu Mourinho i opublikowała pierwszy zwiastun.

José Mourinho zaprasza do swojego świata

Serial zadebiutuje na Netfliksie 11 sierpnia. W pierwszym teaserze portugalski szkoleniowiec oprowadza ekipę filmową po prywatnej sali trofeów, pokazując między innymi replikę pucharu Premier League, podpisane korki Diego Maradony oraz pierwszą profesjonalną koszulkę Cristiano Ronaldo. Nie zabrakło również charakterystycznych dla Mourinho komentarzy.