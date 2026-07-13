Netflix pokaże kulisy kariery José Mourinho. Legendarny trener doczekał się własnego serialu dokumentalnego

Premiera już w sierpniu. W teaserze Mourinho oprowadza widzów po swojej sali trofeów i z charakterystycznym dla siebie humorem komentuje przydomek „The Special One”.
Netflix coraz chętniej inwestuje w sportowe dokumenty poświęcone największym gwiazdom. Po sukcesach produkcji o Davidzie Beckhamie, Formule 1 czy Tour de France przyszedł czas na jednego z najbardziej utytułowanych i kontrowersyjnych trenerów piłkarskich XXI wieku. Platforma ujawniła datę premiery serialu Mourinho i opublikowała pierwszy zwiastun.
José Mourinho zaprasza do swojego świata
Serial zadebiutuje na Netfliksie 11 sierpnia. W pierwszym teaserze portugalski szkoleniowiec oprowadza ekipę filmową po prywatnej sali trofeów, pokazując między innymi replikę pucharu Premier League, podpisane korki Diego Maradony oraz pierwszą profesjonalną koszulkę Cristiano Ronaldo. Nie zabrakło również charakterystycznych dla Mourinho komentarzy.
Zacząłem wygrywać w 2003 roku, a mój ostatni tytuł zdobyłem w 2022. To oznacza 20 lat zwyciężania. Właśnie dlatego chcecie opowiedzieć moją historię. Nie robi się dokumentu o kimś, kto niczego nie wygrał.
Szkoleniowiec odniósł się także do słynnego przydomka „The Special One”, którym określił się podczas przejścia do Chelsea w 2004 roku.
To nie jest tak, że przychodzę gdzieś i myślę, że jestem wyjątkowy. 'The Special One' to po prostu taki specjalny wymysł, który nadali mi ludzie w Anglii.
GramTV przedstawia:
Dokument powstawał przez dwa lata i pokaże drogę Mourinho od triumfów z FC Porto, przez podbój Premier League z Chelsea, zdobycie Ligi Mistrzów z Interem Mediolan, pracę w Realu Madryt, Manchesterze United, Tottenhamie i Romie, aż po późniejsze etapy jego kariery, zakończone ponownym objęciem stanowiska trenera Realu Madryt. W produkcji pojawią się również wywiady z wieloma piłkarskimi legendami. Przed kamerą wystąpili między innymi Didier Drogba, Frank Lampard, John Terry, Iker Casillas, Cristiano Ronaldo, Javier Zanetti, Samuel Eto'o, Zlatan Ibrahimović, Luís Figo, Claude Makélélé, Petr Čech, Marcelo czy sir Alex Ferguson.
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