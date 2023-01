Rewelacyjne Trek to Yomi zmierza na Nintendo Switch

Trek to Yomi to jedna z najciekawszych gier niezależnych 2022 roku. Produkcja autorstwa Leonarda Menchiariego oraz ekipy Flying Wild Hog zachwyca oprawą graficzną i sposobem narracji. Już wkrótce grono odbiorców tego tytułu poszerzy się o posiadaczy Nintendo Switch. Trek to Yomi powinno świetnie sprawdzić się na Pstryczku, dlatego zachęcamy do zapoznania się z tym małym dziełem sztuki.

Trek to Yomi już wkrótce na Nintendo Switch

Przypomnijmy, że pieczę wydawniczą nad tytułem sprawuje cenione Devolver Digital. Trek to Yomi zadebiutuje na Nintendo Switch już 30 stycznia. Poniżej możecie obejrzeć trailer przygotowany z okazji debiutu gry na nowej platformie.



„Młody wojownik Hiroki przysięga swojemu umierającemu mistrzowi, że będzie bronił swego miasta i ukochanego ludu, przed wszelkimi zagrożeniami. W obliczu tragedii, wierny swemu przyrzeczeniu, samotny samuraj musi wyruszyć poza granice życia i śmierci, aby zmierzyć się z samym sobą i zdecydować o swej dalszej drodze” – czytamy w opisie gry na Steam.



Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat tej magicznej gry, to zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez nas recenzją. Na koniec przypomnijmy, że Trek to Yomi zadebiutowało na rynku w maju 2022 roku, a gra dostępna jest ma PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.