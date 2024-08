Rewelacyjna sprzedaż Devil May Cry 5. Capcom podaje zaktualizowane wyniki gry

Devil May Cry 5 ze zaktualizowanymi wynikami sprzedaży. Gra wciąż cieszy się dużą popularnością

Jak zauważył portal GamingBolt, Capcom zaktualizował swoją stronę Platinum Titles. Oznacza to, że otrzymaliśmy nowe wyniki między innymi gry Devil May Cry 5. Zgodnie z udostępnionymi informacjami, produkcja może pochwalić się sprzedażą na poziomie 8,4 miliona egzemplarzy (dane obejmują okres do 30 czerwca 2024 roku). Na początku bieżącego roku wynik sprzedaży Devil May Cry 5 wynosił 8,1 miliona kopii, co oznacza, że w kolejnych miesiącach gra znalazła dodatkowych 300 tysięcy nabywców.