Capcom chwali się sprzedażą Devil May Cry 5, ale o nowej odsłonie wciąż cisza

Pod koniec kwietnia dowiedzieliśmy się, że sprzedaż Devil May Cry 5 przekroczyła 5 milionów egzemplarzy. Okazuje się jednak, że w ostatnich miesiącach przygody Dantego i spółki również cieszyły się sporym zainteresowaniem. Capcom poinformował bowiem, że od momentu premiery wspomniana produkcja znalazła już 6 milionów nabywców.

Sprzedaż Devil May Cry 5 przekroczyła 6 milionów egzemplarzy

Wspomniany wynik obejmuje zarówno standardową wersję gry dostępna na PC, PlayStation 4 i Xbox One, jak i wydanie Special Edition, które trafiło wyłącznie na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Fani Devil May Cry z pewnością chcieliby natomiast usłyszeć o nowej odsłonie wspomnianej serii. Niestety wygląda na to, że na zapowiedź kolejnej części popularnego cyklu przyjdzie nam jeszcze nieco poczekać.