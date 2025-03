Rock jest martwy? Tobias Forge z Ghost ma na ten temat nieco inne zdanie

Co ciekawe, w styczniu słynny gitarzysta Slash, sugerował jednak coś innego w kwestii muzyki rockowej, dodając że znacznie lepiej ma się kondycja bluesa:

Obecnie w rocku odnajduję mało interesujących rzeczy. To, co mnie najbardziej ekscytujące to moment, kiedy gitara stanowi element partii melodyjnej piosenki. To zawsze mnie kręciło, a tego bardzo brakuje teraz w muzyce rockowej. Jest wielu gitarzystów, którzy brzmią w sposób niesamowity. Nie potrafią jednak dopasować się do kompozycji ekscytującego zespołu. Jest taki facet, który nazywa się Chris Buck. To naprawdę świetny gitarzysta bluesowy. Pomogłem mu uzyskać wizę na przyjazd do Stanów Zjednoczonych, a później zadzwoniłem do do klubu Troubadour i załatwiłem koncert. Młodzi artyści bluesowi naprawdę radzą sobie całkiem nieźle. To gatunek, który w tej chwili naprawdę kwitnie, jest żywy i świeży.