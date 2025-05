Revosim prezentuje nowe akcesoria do symracingu: shifter, sprzęgło i hamulec ręczny

Marka Revosim, należąca do firmy Nacon, rozwija swoje portfolio sprzętu do symulacji wyścigów, prezentując prototypowe wersje shiftera, hamulca ręcznego oraz pedału sprzęgła.

Podczas ostatniego Nacon Connect 2025, informowaliśmy o nowej marce simracingowej należącej do Naconu – Revosim. Teraz baza i kierownica rozbudowują się o kolejne akcesoria. Wszystkie dodatki mają trafić do sprzedaży w październiku 2025 roku, a dodatkowo pokazano też wczesny prototyp obręczy kierownicy o nazwie Monorim.

Revosim z kolejnymi akcesoriami

Nowy shifter Revosim zapowiada się szczególnie interesująco. Urządzenie łączy funkcje klasycznego układu H-pattern (8-biegowego) oraz sekwencyjnego (ruch do przodu i do tyłu), a przełączanie trybów odbywa się błyskawicznie, za pomocą bocznej dźwigni. W trybie H znajdziemy 6 standardowych biegów, a także dwa dodatkowe: jeden po lewej i jeden po prawej stronie, aktywowane przez podciągnięcie pierścienia, idealne np. jako bieg wsteczny. Do shiftera dołączone są dwa wymienne uchwyty: klasyczny, okrągły uchwyt dla trybu H-pattern oraz końcówka piankowa dla trybu sekwencyjnego. Urządzenie można przymocować zarówno do kokpitu, jak i zwykłego biurka dzięki wbudowanemu uchwytowi zaciskowemu.