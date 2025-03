Nacon to nie tylko gry. Firma zapowiedziała Revosim Pure, nowy zestaw do simracingu

Nacon jest mocno związany z wyścigami. Francuska firma znana jest z produkcji takich gier jak Test Drive Unlimited Solar Crown, TT Isle of Man: Ride on the Edge czy wcześniejszych odsłon WRC. Obecnie Nacon chce spróbować podbić rynek sprzętu do simracingu.

Nacon wchodzi w simracing z zestawem Revosim Pure

W sierpniu zeszłego roku na targach Gamescom, Nacon zaprezentował prototyp urządzenia. Już w czerwcu pojawi się jego finalna wersja, a mianowicie Revosim Pure – zestaw składający się z bazy o sile 9 Nm, pedałów z load cell oraz z aplikacją mobilną, która ma zastąpić klasyczne wyświetlacze DDU.