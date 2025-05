Revenant w nowym zwiastunie Elden Ring: Nightreign. Nowa postać może wskrzeszać sojuszników i zmieniać poległych w duchy

Nowa bohaterka z Elden Ring: Nightreign może przyzwać trzy różne Duchy. Pierwszy to niewielki, szybki sojusznik, który dobrze sprawdzi się w starciach z grupami wrogów. Drugi to Znany z Elden Ring z 2022 roku Map Pumpkin Head – powolniejszy, ale uderzający wielką maczugą. Trzeci to widoczny już wcześniej Gigantyczny Szkielet, który oprócz promienia energii potrafi również uderzyć pięścią z ogromną siłą.

To jednak nie wszystko – Revenantka dysponuje umiejętnością przypominającą Ultimate Art, dzięki której może wskrzeszać martwych sprzymierzeńców. Jej pasywna zdolność również wydaje się wyjątkowa – polegli przeciwnicy mogą zostać przemienieni w Duchy, które walczą po stronie gracza. Czas działania tej umiejętności nie został jeszcze ujawniony. Podczas zwiastuna możemy również usłyszeć piosenkę “Bring Me to Life” autorstwa Evanescence, która bardzo dobrze pasuje do motywu postaci.