Return to Monkey Island zmierza nie tylko na XSX. Gra pojawi się również na PS5

Microsoft przedstawił wczoraj listę gier, które trafią do Xbox Game Pass w pierwszej połowie listopada. W ofercie znalazło się m.in. Return to Monkey Island, które nie tylko trafi do usługi amerykańskiej firmy, ale także tego samego dnia zadebiutuje na konsolach Xbox Series X/S. Okazuje się jednak, że najnowsza odsłona popularnego cyklu gier przygodowych pojawi się także na PlayStation 5.

Return to Monkey Island z datą premiery na PlayStation 5

Deweloperzy ze studia Terrible Toybox oraz firma Devolver Digital – wydawca gry – potwierdzili, że już 8 listopada Return to Monkey Island zadebiutuje zarówno na Xbox Series X/S, jak i PlayStation 5. Oznacza to, że już w przyszłym tygodniu kolejni gracze będą mieli okazję zapoznać się z kontynuacją historii przedstawionej w The Secret of Monkey Island i Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge.



Na koniec przypomnijmy, że Return to Monkey Island zadebiutowało na rynku we wrześniu bieżącego roku. Produkcja dostępna jest obecnie wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach Nintendo Switch.