Game Pass z co najmniej 5 grami na premierę w sierpniu. Na 2 tytuły naprawdę warto czekać

Szykuje się gorący miesiąc w usłudze Microsoftu.

W miniony weekend informowaliśmy, że w tym tygodniu do usługi Game Pass trafią 4 premierowe produkcje. Tymczasem okazuje się, że w przyszłym miesiącu klienci Microsoftu również nie będą mogli narzekać na brak nowości. Zgodnie z zapowiedziami producent konsol Xbox zadbał o kolejne gry na premierę, a na dwie z nich naprawdę warto czekać.

Jak zauważa redakcja Pure Xbox, w sierpniu 2026 roku subskrybenci Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass otrzymają dostęp do co najmniej 5 gier na premierę. Jedną z najważniejszych pozycji na liście jest Resonance: A Plague Tale Legacy, czyli spin-off serii A Plague Tale od Asobo Studio, w którym gracze wcielą się w znaną z drugiej części Sophię. Zgodnie z zapowiedziami wspomniany tytuł zadebiutuje na rynku 27 sierpnia 2026 roku.

GramTV przedstawia:

Nieco wcześniej, bo już 4 sierpnia 2026 roku, w ręce abonentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass trafi natomiast Beast of Reincarnation. Nowa produkcja studia Game Freak opisywana jest jako „innowacyjne RPG akcji o jednej osobie i jej psie”, które łączy walkę turową ze starciami w czasie rzeczywistym. Jak wspomnieliśmy wyżej, w sierpniu 2026 roku usługa Microsoftu zostanie wzbogacona o co najmniej 5 premierowych produkcji – pełną listę nadchodzących nowości znajdziecie poniżej. Gry na premierę w Xbox Game Pass – sierpień 2026 4 sierpnia – Beast of Reincarnation

– 6 sierpnia – Monsters Are Coming!

– 13 sierpnia – Sandustry

– 14 sieprnia – Grave Seasons

– 27 sierpnia – Resonance: A Plague Tale Legacy

Mikołaj Ciesielski Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.