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Game Pass z co najmniej 5 grami na premierę w sierpniu. Na 2 tytuły naprawdę warto czekać

Mikołaj Ciesielski
2026/07/13 16:15
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Szykuje się gorący miesiąc w usłudze Microsoftu.

W miniony weekend informowaliśmy, że w tym tygodniu do usługi Game Pass trafią 4 premierowe produkcje. Tymczasem okazuje się, że w przyszłym miesiącu klienci Microsoftu również nie będą mogli narzekać na brak nowości. Zgodnie z zapowiedziami producent konsol Xbox zadbał o kolejne gry na premierę, a na dwie z nich naprawdę warto czekać.

Resonance: A Plague Tale Legacy
Resonance: A Plague Tale Legacy

Jak zauważa redakcja Pure Xbox, w sierpniu 2026 roku subskrybenci Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass otrzymają dostęp do co najmniej 5 gier na premierę. Jedną z najważniejszych pozycji na liście jest Resonance: A Plague Tale Legacy, czyli spin-off serii A Plague Tale od Asobo Studio, w którym gracze wcielą się w znaną z drugiej części Sophię. Zgodnie z zapowiedziami wspomniany tytuł zadebiutuje na rynku 27 sierpnia 2026 roku.

GramTV przedstawia:

Nieco wcześniej, bo już 4 sierpnia 2026 roku, w ręce abonentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass trafi natomiast Beast of Reincarnation. Nowa produkcja studia Game Freak opisywana jest jako „innowacyjne RPG akcji o jednej osobie i jej psie”, które łączy walkę turową ze starciami w czasie rzeczywistym. Jak wspomnieliśmy wyżej, w sierpniu 2026 roku usługa Microsoftu zostanie wzbogacona o co najmniej 5 premierowych produkcji – pełną listę nadchodzących nowości znajdziecie poniżej.

Gry na premierę w Xbox Game Pass – sierpień 2026

  • 4 sierpnia Beast of Reincarnation
  • 6 sierpnia Monsters Are Coming!
  • 13 sierpnia Sandustry
  • 14 sieprnia Grave Seasons
  • 27 sierpnia Resonance: A Plague Tale Legacy
Źródło:https://www.purexbox.com/news/2026/07/five-games-are-confirmed-for-xbox-game-pass-in-august-2026-so-far

Tagi:

News
Xbox Game Pass
premiery
Xbox Game Pass Ultimate
PC Game Pass
nowości
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112