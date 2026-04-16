Zaloguj się lub Zarejestruj

Resonance: A Plague Tale Legacy na nowych materiałach. Piękna Wenecja na screenach

Mikołaj Ciesielski
2026/04/16 19:30
0
0

Asobo Studio przypomina o nadchodzącym prequelu serii A Plague Tale.

W trakcie Xbox Games Showcase 2025 doczekaliśmy się zapowiedzi Resonance: A Plague Tale Legacy. Niestety od tamtego czasu o wspomnianej produkcji było dość cicho. Deweloperzy z Asobo Studio w końcu zdecydowali się jednak przerwać milczenie i opublikowali nowe materiały z nadchodzącego prequela serii A Plague Tale.

Twórcy Resonance: A Plague Tale Legacy prezentują nowe grafiki

Na oficjalnym profilu serii A Plague Tale na portalu społecznościowym X opublikowano trzy nowe zrzuty ekranu z Resonance: A Plague Tale Legacy. Udostępnione przez Asobo Studio materiały pokazują główną bohaterkę eksplorującą Wenecję. Zgodnie z przekazanymi informacjami w trakcie rozgrywki gracze będą mieli okazję przemierzać „ulice, dachy i kanały” wspomnianego włoskiego miasta.

Wciel się w Sophię, śmiałą, młodą grabieżczynię, która 15 lat przed wydarzeniami A Plague Tale: Requiem ucieka przed pościgiem, próbując jednocześnie rozwikłać tajemnice swojej przeszłości. Daj się porwać nowej opowieści łączącej walkę, mity i przeznaczenie ze świeżym spojrzeniem na świat A Plague Tale – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Resonance: A Plague Tale Legacy zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami gra ma zadebiutować na wymienionych platformach w 2026 roku, ale dokładna data premiery wciąż nie jest znana. Warto też dodać, że nadchodząca produkcja Asobo Studio w dniu swojego debiutu trafi również w ręce abonentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://x.com/APlagueTale/status/2044793064191914160

Tagi:

News
screeny
grafiki
TPP
prequel
Asobo Studio
zrzuty ekranu
przygodowa gra akcji
Resonance: A Plague Tale Legacy
Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112