Resonance: A Plague Tale Legacy na nowych materiałach. Piękna Wenecja na screenach

Asobo Studio przypomina o nadchodzącym prequelu serii A Plague Tale.
W trakcie Xbox Games Showcase 2025 doczekaliśmy się zapowiedzi Resonance: A Plague Tale Legacy. Niestety od tamtego czasu o wspomnianej produkcji było dość cicho. Deweloperzy z Asobo Studio w końcu zdecydowali się jednak przerwać milczenie i opublikowali nowe materiały z nadchodzącego prequela serii A Plague Tale.
Twórcy Resonance: A Plague Tale Legacy prezentują nowe grafiki
Na oficjalnym profilu serii A Plague Tale na portalu społecznościowym X opublikowano trzy nowe zrzuty ekranu z Resonance: A Plague Tale Legacy. Udostępnione przez Asobo Studio materiały pokazują główną bohaterkę eksplorującą Wenecję. Zgodnie z przekazanymi informacjami w trakcie rozgrywki gracze będą mieli okazję przemierzać „ulice, dachy i kanały” wspomnianego włoskiego miasta.
Wciel się w Sophię, śmiałą, młodą grabieżczynię, która 15 lat przed wydarzeniami A Plague Tale: Requiem ucieka przed pościgiem, próbując jednocześnie rozwikłać tajemnice swojej przeszłości. Daj się porwać nowej opowieści łączącej walkę, mity i przeznaczenie ze świeżym spojrzeniem na świat A Plague Tale – czytamy w opisie gry na Steam.
Na koniec przypomnijmy, że Resonance: A Plague Tale Legacy zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami gra ma zadebiutować na wymienionych platformach w 2026 roku, ale dokładna data premiery wciąż nie jest znana. Warto też dodać, że nadchodząca produkcja Asobo Studio w dniu swojego debiutu trafi również w ręce abonentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass.
