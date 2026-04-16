Resonance: A Plague Tale Legacy na nowych materiałach. Piękna Wenecja na screenach

W trakcie Xbox Games Showcase 2025 doczekaliśmy się zapowiedzi Resonance: A Plague Tale Legacy. Niestety od tamtego czasu o wspomnianej produkcji było dość cicho. Deweloperzy z Asobo Studio w końcu zdecydowali się jednak przerwać milczenie i opublikowali nowe materiały z nadchodzącego prequela serii A Plague Tale.

Twórcy Resonance: A Plague Tale Legacy prezentują nowe grafiki

Na oficjalnym profilu serii A Plague Tale na portalu społecznościowym X opublikowano trzy nowe zrzuty ekranu z Resonance: A Plague Tale Legacy. Udostępnione przez Asobo Studio materiały pokazują główną bohaterkę eksplorującą Wenecję. Zgodnie z przekazanymi informacjami w trakcie rozgrywki gracze będą mieli okazję przemierzać „ulice, dachy i kanały” wspomnianego włoskiego miasta.