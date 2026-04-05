Nowy serial ze świata The Boys z Jensenem Acklesem ma już okno premiery. Jeszcze trochę poczekamy

Platforma Prime Video ujawniła przybliżony termin premiery nowego serialu ze świata The Boys. Produkcja zatytułowana Vought Rising będzie prequelem The Boys i skupi się na postaci Soldier Boy, granej przez Jensena Acklesa. Poznaliśmy okno premiery prequela serialu The Boys Informację potwierdził twórca serii, Eric Kripke w rozmowie z Collider. Najpierw powiedział, że premiera planowana jest “na jakiś moment w przyszłym roku”, ale po chwili sprecyzował, że chodzi o początek 2027 roku, zaznaczając jednak możliwe przesunięcie z powodów logistycznych. Produkcja jest już na zaawansowanym etapie. Kripke widział materiały aż do siódmego odcinka i ocenia je bardzo pozytywnie, podkreślając, że serial naprawdę powinien spodobać się widzom.

Twórca wyjaśnił również, dlaczego nie rozważano premiery pod koniec 2026 roku. Główną przeszkodą jest czas potrzebny na ukończenie efektów specjalnych, który ma wynieść około ośmiu miesięcy. Oznacza to, że prace zakończą się najwcześniej w listopadzie lub grudniu, a następnie Amazon potrzebuje dodatkowego czasu na lokalizację serialu na rynki międzynarodowe. Zdjęcia do Vought Rising zakończyły się w marcu 2026 roku, co wcześniej potwierdził sam Ackles. Serial będzie trzecim spin-offem The Boys od czasu startu franczyzy w 2019 roku. Projekt został zapowiedziany podczas San Diego Comic-Con 2024 i przedstawi historię organizacji Vought w latach 50. XX wieku. Fabuła skupi się między innymi na początkach postaci Soldier Boya oraz działaniach Stormfront.

Postać Stormfront, grana przez Ayę Cash, zadebiutowała w drugim sezonie jako członkini Siódemki i była związana z Homelanderem. Z kolei Ackles dołączył do obsady w trzecim sezonie jako Soldier Boy, czyli superbohater inspirowany Kapitanem Ameryką i biologiczny ojciec Homelandera. Zanim jednak Ackles poprowadzi własny serial, powróci jako stały członek obsady w piątym sezonie The Boys. Finałowa odsłona serii pokaże dalszy rozwój relacji między Soldier Boyem, a Homelanderem, który po wydarzeniach poprzednich sezonów sprzymierzy się ze swoim ojcem w walce przeciwko Billy’emu Butcherowi. Choć The Boys zakończy się na piątym sezonie, uniwersum będzie kontynuowane właśnie przez Vought Rising. Jak zdradził Ackles, twórcy planują produkcję wielosezonową, choć oficjalne przedłużenie nie zostało jeszcze ogłoszone. Nadal nieznany jest także los trzeciego sezonu spin-offu Gen V. Na koniec warto dodać, że piąty i finałowy sezon The Boys zadebiutuje 8 kwietnia.