Resonance: A Plague Tale Legacy oficjalnie zapowiedziane – nowa przygoda z bohaterką Requiem

Spin-off inspirowany The Last of Us zadebiutuje w 2026 roku.

Resonance: A Plague Tale Legacy skorzysta z rozwiązań znanych fanom serii: eksploracji, skradania się, tworzenia przydatnych przedmiotów z ograniczonych zasobów, a także narracji w stylu znanym z gier Naughty Dog. Twórcy ponownie stawiają na emocjonalną historię i mocne relacje między bohaterami, co tylko potwierdza inspirację serią The Last of Us.